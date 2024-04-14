Галактионов о 3:3 с ЦСКА: «Выигрышный матч, дали сопернику вернуться и сравнять. Игра была полностью под контролем «Локо», но в концовке упустили концентрацию»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Михаил Галактионов выразил недовольство упущенной победой в матче с ЦСКА (3:3).

– От концовки неудовлетворение прежде всего, от результата. Выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и дали сравнять. Такие моменты были в Самаре, то же самое с ЦСКА. Матч был полностью под нашим контролем, но в концовке упустили концентрацию и пропустили два мяча.

– Пару слов об игре Глушенкова.

– Очень хороший матч. Он попросил замену, чуть подустал, пришлось сделать изменения.

– Сказалось отсутствие Глушенкова в концовке?

– Пропустили со стандарта. Все, что было остро у чужих ворот, было связано с ним.

– Вы ожидали, что ЦСКА так вернется?

– Понятно, что ЦСКА – очень хорошая команда, у них хороший подбор игроков. Но главное, что мы дали им вернуться в игру.

Хороший матч. Для нас по результату, ведя в два мяча, очень обидно упускать победу.

Пиняев провел хороший матч по движению и скорости, поэтому он в принципе справлялся на фланге. Вся группа атаки выглядела неплохо, – сказал главный тренер «Локомотива».

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4 комментария
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Когда ничья хуже поражения.
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Миша, это ты упустил матч своими заменами!!! Выпустил рукаку под премиальные 🤦🏻‍♂️
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Ответ Евгений Сомов
Когда ничья хуже поражения.
С хрена ли хуже? Большую часть матча Локо был лучше. Галактионов решил, что матч выигран и рано начал делать замены.Его ошибка, безусловно.Но нужно оценивать объективно. 70 минут до замен футбол был очень хорош и тренер тот же самый.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
С хрена ли хуже? Большую часть матча Локо был лучше. Галактионов решил, что матч выигран и рано начал делать замены.Его ошибка, безусловно.Но нужно оценивать объективно. 70 минут до замен футбол был очень хорош и тренер тот же самый.
я про послематчевое послевкусие. Такой вроде уже вкушаешь вкус победы и тут...
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