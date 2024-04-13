Аршавин о голе Самошникова: «Акинфеев сыграл как новичок. Это его ляп, расположился на 1-2 шага дальше положенного. Ну и Самошников классно исполнил»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Илья Самошников Максим Глушенков Футбол

Андрей Аршавин считает, что ошибка Игоря Акинфеева привела к голу в ворота ЦСКА.

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ.

На 44‑й минуте отличился защитник железнодорожников Илья Самошников, перекинув мяч «парашютом» через Игоря Акинфеева. Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что голкипер армейцев ошибся в этом эпизоде.

– Была неразбериха между двумя центральными защитниками, один другому не поверил и пошел страховать. Акинфеев расположился на один‑два шага дальше положенного. Ну и надо отдать должное Самошникову, он это увидел и классно исполнил.

Это вратарский гол?

– Да. Ты хочешь, чтобы я его сейчас спасал и говорил, какой он хороший? Это был его ляп.

Это везение Самошникова?

– Нет, он увидел и бил. Он хотел ударить туда и попал. Акинфеев сыграл как новичок. Но и надо отметить пас Самошникову от Глушенкова, – сказал Аршавин.

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19 комментариев
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Ответ Артём Амирджанян
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А кому? Артёму Амирджаняну?
+14
-2
+12
Игоря сегодня знатно потрепали.
+13
-2
+11
Там как бы защита сыграла хуже некуда, но и Акинфеев допустил детский ляп
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+9
Ответ RembaXXX
А что защита не так сделала, длинный заброс, нап получает мяч на углу штрафной, против него двое, контролируют ситуацию, максимум что он мог сделать, это пнуть мяч в сторону ворот, это и ударом не назвать, навес обычный, не надо Игоряна выгораживать, гол целиком на его совести.
Когда 2 защитника окружают нападающего и позволяют ему при этом пробить, это явно говорит о том что они не накрыли см момент удара
+9
-2
+7
Да Самошников еще 10 раз будет так бить вообще в ворота не попадет...вот и Акенфеев не ожидал...
+12
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+5
Ответ Артём Амирджанян
Комментарий скрыт
Как раз Аршавин - один из тех, кто может спокойно это делать.
+5
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Игорь уже давно как новичок и играет в ЦСКА потому что клуб не ставит серьёзных задач.
+4
-1
+3
пожалуй, соглашусь с Аршавиным. к сожалению, Акела стал промахиваться... походу это последний сезон для нашего Капитана...
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+1
Ответ Aleksandr Dubovik
Там как бы защита сыграла хуже некуда, но и Акинфеев допустил детский ляп
А что защита не так сделала, длинный заброс, нап получает мяч на углу штрафной, против него двое, контролируют ситуацию, максимум что он мог сделать, это пнуть мяч в сторону ворот, это и ударом не назвать, навес обычный, не надо Игоряна выгораживать, гол целиком на его совести.
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Ответ Артём Амирджанян
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и ведь пишут же люди такие глупые коменты
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