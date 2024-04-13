Аршавин о голе Самошникова: «Акинфеев сыграл как новичок. Это его ляп, расположился на 1-2 шага дальше положенного. Ну и Самошников классно исполнил»
Андрей Аршавин считает, что ошибка Игоря Акинфеева привела к голу в ворота ЦСКА.
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ.
На 44‑й минуте отличился защитник железнодорожников Илья Самошников, перекинув мяч «парашютом» через Игоря Акинфеева. Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что голкипер армейцев ошибся в этом эпизоде.
– Была неразбериха между двумя центральными защитниками, один другому не поверил и пошел страховать. Акинфеев расположился на один‑два шага дальше положенного. Ну и надо отдать должное Самошникову, он это увидел и классно исполнил.
– Это вратарский гол?
– Да. Ты хочешь, чтобы я его сейчас спасал и говорил, какой он хороший? Это был его ляп.
– Это везение Самошникова?
– Нет, он увидел и бил. Он хотел ударить туда и попал. Акинфеев сыграл как новичок. Но и надо отметить пас Самошникову от Глушенкова, – сказал Аршавин.
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