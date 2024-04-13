Аршавин о голе Самошникова: «Акинфеев сыграл как новичок. Это его ляп, расположился на 1-2 шага дальше положенного. Ну и Самошников классно исполнил»

Андрей Аршавин считает, что ошибка Игоря Акинфеева привела к голу в ворота ЦСКА.

«Локомотив» и сыграли вничью (3:3) в 24-м туре Мир .

На 44‑й минуте отличился защитник железнодорожников , перекинув мяч «парашютом» через . Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что голкипер армейцев ошибся в этом эпизоде.

– Была неразбериха между двумя центральными защитниками, один другому не поверил и пошел страховать. Акинфеев расположился на один‑два шага дальше положенного. Ну и надо отдать должное Самошникову, он это увидел и классно исполнил.

– Это вратарский гол?

– Да. Ты хочешь, чтобы я его сейчас спасал и говорил, какой он хороший? Это был его ляп.

– Это везение Самошникова?

– Нет, он увидел и бил. Он хотел ударить туда и попал. Акинфеев сыграл как новичок. Но и надо отметить пас Самошникову от Глушенкова, – сказал Аршавин.

Андрей Аршавин: «Зенит» делает хороший шаг к шестому титулу подряд. «Краснодар» во 2-м тайме стал ждать очередной ошибки, так матчи за золото не выигрываются»