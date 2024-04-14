Хаманн об отмене пенальти после гола Забитцера с точки: «Нас держат за дураков. Чем ВАР занимались 3,5 минуты?»

Дитмар Хаманн раскритиковал судейство в матче «Дортмунда» с «Гладбахом» (2:1).

На 48-й минуте главный арбитр Флориан Бадштюбнер назначил пенальти в ворота гладбахской « ».

реализовал 11-метровый удар, однако Бадштюбнер, вероятно, перед ударом свистнул, чтобы проверить эпизод с помощью ВАР и в итоге отменил пенальти. Гол Забитцера не был засчитан.

«Они держат нас за дураков. Судья может зафиксировать пенальти, но не обязан. Это значит, что если ты даешь свисток о назначении 11-метрового, то так тому и быть.

На пересмотр решения ушло 3,5 минуты. Я задаю себе вопрос: «Чем они занимались 3,5 минуты?» Я этого не понимаю, равно как не понимаю, почему арбитр не захотел прокомментировать этот эпизод», – сказал экс--хавбек сборной Германии.

Как странно: судья дал «Боруссии» пробить пенальти, а потом... пошел и отменил его с ВАР