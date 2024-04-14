Акинфеев извинился за первый гол с «Локо»: «Полностью моя ответственность. Набрали один балл, но сплочение в такие тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм»
Игорь Акинфеев извинился перед болельщиками.
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ.
Вратарь армейцев Игорь Акинфеев извинился за пропущенный гол от игрока железнодорожников Ильи Самошникова. Защитник «Локо» на 44-й минуте пробил в касание из-за пределов штрафной, перебросив вратаря. Акинфеев пытался выбить мяч, но вместе с ним влетел в ворота.
«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол – полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого не просто складывающегося матча мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты.
Да, итоговый результат – один набранный балл, но сплочение в такие тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм. Очень надеюсь, что этот матч принес нашим болельщикам больше положительных эмоций», – приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.
Аршавин о голе Самошникова: «Акинфеев сыграл как новичок. Это его ляп, расположился на 1-2 шага дальше положенного. Ну и Самошников классно исполнил»
И команда молодцы, что преобразились после третьего пропущенного и сравняли счет.