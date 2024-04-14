Акинфеев извинился за первый гол с «Локо»: «Полностью моя ответственность. Набрали один балл, но сплочение в такие тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев премьер-лига Россия болельщики соцсети Илья Самошников Футбол

Игорь Акинфеев извинился перед болельщиками.

ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев извинился за пропущенный гол от игрока железнодорожников Ильи Самошникова. Защитник «Локо» на 44-й минуте пробил в касание из-за пределов штрафной, перебросив вратаря. Акинфеев пытался выбить мяч, но вместе с ним влетел в ворота.

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол – полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого не просто складывающегося матча мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты.

Да, итоговый результат – один набранный балл, но сплочение в такие тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм. Очень надеюсь, что этот матч принес нашим болельщикам больше положительных эмоций», – приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Аршавин о голе Самошникова: «Акинфеев сыграл как новичок. Это его ляп, расположился на 1-2 шага дальше положенного. Ну и Самошников классно исполнил»

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7 комментариев
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Игорь молодец, что взял всю вину на себя и извинился перед болельщиками.

И команда молодцы, что преобразились после третьего пропущенного и сравняли счет.
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ВСе хорошо
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Респект, и кредит доверия не уменьшился ни на йоту тоже.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Уже девятый год сплачиваются 🤦
Какой девятый? От состава, который закончил сезон 2017-18 остались только Акинфеев и Набабкин, после ЧМ начался новый этап жизни ЦСКА
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