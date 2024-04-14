Деку: «Никаких планов по переубеждению Хави на данный момент нет. Если они появятся, мы поговорим об этом»

Деку высказался о решении Хави покинуть пост тренера «Барселоны» в конце сезона.

Перед матчем с «Кадисом» (1:0) спортивный директор сине-гранатовых ответил на вопрос, есть ли у клуба план, как убедить Хави остаться в «Барселоне», и помогло ли решение главного тренера обрести команде душевное спокойствие.

Ранее тренер каталонцев заявил, что не поменяет своего решения об уходе из клуба в конце сезона.

«На данный момент нет никаких планов по переубеждению Хави. Если они появятся, мы поговорим об этом.

Душевное спокойствие приходит благодаря результатам. Команда побеждает. Мы уже много говорили о . Это личный момент. Тут нечего обсуждать. Мы должны думать об играх», – сказал Деку.

« » занимает 2-е место в с 70 очками. Отставание от «Реала» – 8 очков.