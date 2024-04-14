Деку: «Никаких планов по переубеждению Хави на данный момент нет. Если они появятся, мы поговорим об этом»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Футбол

Деку высказался о решении Хави покинуть пост тренера «Барселоны» в конце сезона.

Перед матчем с «Кадисом» (1:0) спортивный директор сине-гранатовых Деку ответил на вопрос, есть ли у клуба план, как убедить Хави остаться в «Барселоне», и помогло ли решение главного тренера обрести команде душевное спокойствие.

Ранее тренер каталонцев заявил, что не поменяет своего решения об уходе из клуба в конце сезона.

«На данный момент нет никаких планов по переубеждению Хави. Если они появятся, мы поговорим об этом.

Душевное спокойствие приходит благодаря результатам. Команда побеждает. Мы уже много говорили о Хави. Это личный момент. Тут нечего обсуждать. Мы должны думать об играх», – сказал Деку.

«Барселона» занимает 2-е место в Ла Лиге с 70 очками. Отставание от «Реала» – 8 очков.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На глупый вопрос дал примерно такой же ответ.
+2
0
+2
Деку - рычаги всегда найдутся...
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий