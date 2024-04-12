Хави об уходе из «Барсы»: «Решение не изменится. Я говорю об этом на каждой пресс-конференции»

Хави по-прежнему намерен покинуть пост главного тренера «Барселоны».

«Я говорил вам об этом на каждой пресс-конференции. Ничего не изменилось. Если хотите, измените вопрос, я даю вам такую возможность.

Сейчас все на позитиве. Я же хочу изменить динамику на благо клуба. Больше я ничего не делал. Решение не изменится», – сказал тренер «Барсы».