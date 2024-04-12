Хави об уходе из «Барсы»: «Решение не изменится. Я говорю об этом на каждой пресс-конференции»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави по-прежнему намерен покинуть пост главного тренера «Барселоны».

«Я говорил вам об этом на каждой пресс-конференции. Ничего не изменилось. Если хотите, измените вопрос, я даю вам такую возможность.

Сейчас все на позитиве. Я же хочу изменить динамику на благо клуба. Больше я ничего не делал. Решение не изменится», – сказал тренер «Барсы».

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35 комментариев
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Не очень понимаю, если у него на каждой пресс-конференции ответ «нет», зачем его продолжают об этом спрашивать? Других вопросов нет?
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Верное решение. В идеале уйти с трофеем конечно, уверен через пару тройку лет вернется, а может и еще раньше
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С каждым разом, с каждым матчем все больше уважаю Хави.
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В Реал,думаю,хочет уйти.
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Ответ Vlad Zhadejko
Не очень понимаю, если у него на каждой пресс-конференции ответ «нет», зачем его продолжают об этом спрашивать? Других вопросов нет?
А потом выходит Лапорта и говорит, что они попытаются переубедить Хави и мало ли что случится.
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Ответ EmilKB24
А потом выходит Лапорта и говорит, что они попытаются переубедить Хави и мало ли что случится.
Да, Лапорта так уже дважды Месси переподписал.
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Ответ Сухроб Ибрагимов
Журналистов что заела? Других вопросов уже не умеют задавать? Оставьте его в покое!!
Журнализды разные бывают. У нас тут тоже есть один, который прям живёт с Мостовым, похоже. "Абаскаль, лицензия, чеканить, в футбол не играл" ))
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У журналистов других вопросов нет?
Ответ же был уже!
Нытики наныли уход тренера который мог на годы остаться в Барсе.
Когда ты легенда клуба, делаешь все чтобы спасти Барсу а какой то эмин Алиев пишет что ты физрук и таких горе болельщиков «со временем Клюйверта» как он утверждает тысячи у каждого руки опустятся!
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Лучшего замена на Хави я лично не вижу
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Ответ Bazilic
А раньше что было?) Не уважал одного из величайших игроков в истории футбола и главного творца чуда Испании на международных турнирах?
а последний год были у Хави большие проблемы. теперь понятно.
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Как бы не закончился сезон, спасибо за молодых талантов и чемпионство, Легенда
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Ответ breeze1989
Тогда пусть его Брата ставят. Хави отдохнет сезон и вернется назад
интересное предложение - Оскар «Клопп»
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Ответ Benjamin
Очень жаль 😞 Хави лучший тренер для Барсы! Надеюсь Лапорта возьмет Пименту из Лас-пальмеса, а не чужака типа немцев каких-то. Барсе нужен тренер из семьи, а не с улицы
Эмин Алиев требует Тухеля! Говорит он топ тренер! Лучший
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Ответ Bazilic
А раньше что было?) Не уважал одного из величайших игроков в истории футбола и главного творца чуда Испании на международных турнирах?
С чего это он главный? Финал Касильяс вытащил, в остальных важнейших матчах больше блистал Иньеста
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Ответ Quya Piu
С каждым разом, с каждым матчем все больше уважаю Хави.
А раньше что было?)
Не уважал одного из величайших игроков в истории футбола и главного творца чуда Испании на международных турнирах?
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Ответ breeze1989
Тогда пусть его Брата ставят. Хави отдохнет сезон и вернется назад
что-то мне это напоминает...
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Ответ Vlad Zhadejko
Не очень понимаю, если у него на каждой пресс-конференции ответ «нет», зачем его продолжают об этом спрашивать? Других вопросов нет?
Потому что Лапорта паразитирует на этой теме.
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Ответ Vlad Zhadejko
Не очень понимаю, если у него на каждой пресс-конференции ответ «нет», зачем его продолжают об этом спрашивать? Других вопросов нет?
Сегодня нет, а завтра да. Такое тоже бывает....
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Ответ Vlad Zhadejko
Не очень понимаю, если у него на каждой пресс-конференции ответ «нет», зачем его продолжают об этом спрашивать? Других вопросов нет?
Ну просто вероятность, что он останется при текущих результатах весьма высока. Поэтому каждый журналист хочет первым задать этот задолбавший вопрос, чтобы именно ему Хави сказал, что остается. Так что так и будет по кругу до конца сезона.
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Ответ Vlad Zhadejko
Не очень понимаю, если у него на каждой пресс-конференции ответ «нет», зачем его продолжают об этом спрашивать? Других вопросов нет?
Да просто как раз штампуются победа за победой, а тут ещё и в ЛЧ - неудивительно, что журналисты предполагают что после таких успехов изменит своё решение
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Ответ Павел Павлов
В Реал,думаю,хочет уйти.
Хочет, но не зовут.
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Он остается(с) шакирыч
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«Вы постоянно спрашиваете меня в сториз…»
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Самая обсуждаемая тема
Вбросов много, что остается
Вот и спрашивают , не поменялось ли что?
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Тогда пусть его Брата ставят. Хави отдохнет сезон и вернется назад
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А вот народ тебе не верит.
Правда, народ ?
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😔😔😔
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Журналюги ловят хайп, задавая провокационный вопрос об уходе Хави.
А Хави по-другому и не будет отвечать - он же мужик в конце концов - за него ответят Лапорта или его вицик Юсте - все во благо Барселоны и ничего более:))))
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Из серии "Он остаётся".
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Очень жаль 😞
Хави лучший тренер для Барсы!
Надеюсь Лапорта возьмет Пименту из Лас-пальмеса, а не чужака типа немцев каких-то. Барсе нужен тренер из семьи, а не с улицы
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