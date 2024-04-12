Хави об уходе из «Барсы»: «Решение не изменится. Я говорю об этом на каждой пресс-конференции»
Хави по-прежнему намерен покинуть пост главного тренера «Барселоны».
«Я говорил вам об этом на каждой пресс-конференции. Ничего не изменилось. Если хотите, измените вопрос, я даю вам такую возможность.
Сейчас все на позитиве. Я же хочу изменить динамику на благо клуба. Больше я ничего не делал. Решение не изменится», – сказал тренер «Барсы».
Ответ же был уже!
Нытики наныли уход тренера который мог на годы остаться в Барсе.
Когда ты легенда клуба, делаешь все чтобы спасти Барсу а какой то эмин Алиев пишет что ты физрук и таких горе болельщиков «со временем Клюйверта» как он утверждает тысячи у каждого руки опустятся!
Не уважал одного из величайших игроков в истории футбола и главного творца чуда Испании на международных турнирах?
Вбросов много, что остается
Вот и спрашивают , не поменялось ли что?
Правда, народ ?
А Хави по-другому и не будет отвечать - он же мужик в конце концов - за него ответят Лапорта или его вицик Юсте - все во благо Барселоны и ничего более:))))
Хави лучший тренер для Барсы!
Надеюсь Лапорта возьмет Пименту из Лас-пальмеса, а не чужака типа немцев каких-то. Барсе нужен тренер из семьи, а не с улицы