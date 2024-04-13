«МЮ» опустился на 7-е место после ничьей с «Борнмутом», пропустив вперед «Ньюкасл»
«Манчестер Юнайтед» опустился на одну строчку после субботних матчей.
Команда Эрика тен Хага сегодня сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2) в 33-м туре АПЛ.
«Ньюкасл», отстававший от манкунианцев на 2 очка, разгромил «Тоттенхэм» (4:0) и догнал «Юнайтед» по очкам – по 50. При этом за счет лучшей разницы голов «сороки» расположились выше.
Также завтра свою игру проведет «Вест Хэм», набравший 48 очков за 32 тура.
Хаг и тут не перестает удивлять.
так недолго и до уровня синебуса опуститься.
А не 50.