«МЮ» опустился на 7-е место после ничьей с «Борнмутом», пропустив вперед «Ньюкасл»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Вест Хэм премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» опустился на одну строчку после субботних матчей.

Команда Эрика тен Хага сегодня сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2) в 33-м туре АПЛ.

«Ньюкасл», отстававший от манкунианцев на 2 очка, разгромил «Тоттенхэм» (4:0) и догнал «Юнайтед» по очкам – по 50. При этом за счет лучшей разницы голов «сороки» расположились выше.

Также завтра свою игру проведет «Вест Хэм», набравший 48 очков за 32 тура.

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26 комментариев
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Какая всё-таки дико везучая команда "МЮ". Весь сезон им фартит просто невероятно. Сегодня они забили 1-й гол после явного своего нарушения, которое не заметил судья. Потом им подарили нелепейший пенальти, когда мяч отскочил в плечо игроку соперника. Они забили 2 - у них 2 удара в створ. Соперник 9 раз пробил в створ - и тоже забил 2. И как вишенка на торте - отменённый пенальти в их ворота на 96-й. Просто чудеса. Играют они на уровне "Лутона" - а на 7-м месте.
+31
-3
+28
С такой игрой должны быть в нижней части таблицы, хуже игры МЮ только прессухи Хага, ждём очередных перлов
+15
0
+15
Ответ Vadim Slutsky
Какая всё-таки дико везучая команда "МЮ". Весь сезон им фартит просто невероятно. Сегодня они забили 1-й гол после явного своего нарушения, которое не заметил судья. Потом им подарили нелепейший пенальти, когда мяч отскочил в плечо игроку соперника. Они забили 2 - у них 2 удара в створ. Соперник 9 раз пробил в створ - и тоже забил 2. И как вишенка на торте - отменённый пенальти в их ворота на 96-й. Просто чудеса. Играют они на уровне "Лутона" - а на 7-м месте.
Лутон еще никто так не оскорблял
+14
0
+14
Ответ Amalfitano
Посмотрел статистику матча. Получается МЮ сегодня не доминировал.)))) Статистика по ударам 14(5) против 6(2).
В смысле? У МЮ почти все игры с подобной разницей по ударам, что тен Хаг и называет доминированием.
+10
-1
+9
Ответ Amalfitano
Посмотрел статистику матча. Получается МЮ сегодня не доминировал.)))) Статистика по ударам 14(5) против 6(2).
Меньше 20 ударов за матч допустили? Уже прогресс для МЮ.
+8
0
+8
Понятно, что Тен Хаг уже не жилец и ждут конца сезона, но лучше уже сейчас уволить, что толку ждать? Может команда встрепенётся в конце сезона. Пусть ставят Кэррика пока, он все равно с Мидлсбро не выйдет даже в плейофф. Опыта набрался будучи ассистентом при Моуре и Сульшере. Почти сезон поработал в Чемпионшипе. Можно попробовать, чел свой, спокойно будет тренировать и на зарплате можно сэкономить
+9
-1
+8
Ответ frimpong
21 очко до Арсенала🤣
Как уже заговорили фаны Арсенала 😂, где вы были последние 20 лет? ЛЧ вовсе ни разу не взяли и щас пытаетесь самоутвердиться на фоне кризисного МЮ
+4
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+4
у МЮ с Ньюкаслом одинаково очков , но у Нью забитые - пропущенные +17 а у МЮ аж -1 , это как так они умудряются ?
+4
0
+4
Странно, по версии ИИ, они должны брать ЛЧ в следующем году. А как они его возьмут если не попадают туда.
+4
0
+4
Посмотрел статистику матча. Получается МЮ сегодня не доминировал.)))) Статистика по ударам 14(5) против 6(2).
+4
-1
+3
худший сезон МЮ в истории АПЛ.
Хаг и тут не перестает удивлять.
так недолго и до уровня синебуса опуститься.
+2
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+2
Эрик это твоя заслуга
+1
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+1
Уморотый тренер, найдет оправдание и здесь
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Дайте Тен Хагу поработать
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Столько много красивых слов про Тен Хага на русском языке, а спортс.ру запрещает мне описывать его
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По игре даже в топ 10 возможно не должны были быть в этом сезоне. На диком везении просто.
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Днище
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Кверти никто не видел?
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Ответ Nickolay Lyskov
В смысле? У МЮ почти все игры с подобной разницей по ударам, что тен Хаг и называет доминированием.
Есть один нюанс. Это Борнмут нанес 14 ударам по воротам против 6 у МЮ.)))
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МЮ притягивается к сэру Дэвиду Моесу
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Ответ Любезный Коссутий
худший сезон МЮ в истории АПЛ. Хаг и тут не перестает удивлять. так недолго и до уровня синебуса опуститься.
Комментарий удален пользователем
Ответ mr kovalsky
Комментарий удален пользователем
нет
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0
Ответ Хызыр
Понятно, что Тен Хаг уже не жилец и ждут конца сезона, но лучше уже сейчас уволить, что толку ждать? Может команда встрепенётся в конце сезона. Пусть ставят Кэррика пока, он все равно с Мидлсбро не выйдет даже в плейофф. Опыта набрался будучи ассистентом при Моуре и Сульшере. Почти сезон поработал в Чемпионшипе. Можно попробовать, чел свой, спокойно будет тренировать и на зарплате можно сэкономить
Если кого и брать из Шипа, то Маккену
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Ответ Axs Men
Сколько тренеров уже поувольняли, а толку? Дайте ему хотя бы ещё 5 лет, пусть выстроит команду. Даже Пеп в первый год не взял АПЛ, даже КАЛ не взял
Пеп на второй год набрал 100очков.
А не 50.
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МЮ и Спартак идут вместе, приятно
+2
-2
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