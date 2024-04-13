Тамерлан Мусаев забил за ЦСКА во 2-м матче подряд. У 22-летнего форварда 4 гола в 7 играх за клуб

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Тамерлан Мусаев Аббосбек Файзуллаев Футбол

Тамерлан Мусаев отличился во втором матче подряд.

Нападающий ЦСКА сравнял счет на 53-й минуте матча с «Локомотивом» в 24-м туре Мир РПЛ, воспользовавшись передачей Аббосбека Файзуллаева.

7 апреля 22-летний футболист забил «Факелу».

Всего у форварда, присоединившегося к армейцам зимой, 4 гола за 7 игр в их составе в чемпионате и Кубке.

Подробно со статистикой Мусаева можно ознакомиться здесь.

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2 комментария
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Тамик один из лучших в весенней части чемпионата в ЦСКА: старается, выкладывается, использует свои шансы на 100%.

Надеюсь, Шулер все таки поменял свое мнение насчет его подписания )
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Молодец, старайся дальше!
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