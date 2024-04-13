Тамерлан Мусаев забил за ЦСКА во 2-м матче подряд. У 22-летнего форварда 4 гола в 7 играх за клуб
Тамерлан Мусаев отличился во втором матче подряд.
Нападающий ЦСКА сравнял счет на 53-й минуте матча с «Локомотивом» в 24-м туре Мир РПЛ, воспользовавшись передачей Аббосбека Файзуллаева.
7 апреля 22-летний футболист забил «Факелу».
Всего у форварда, присоединившегося к армейцам зимой, 4 гола за 7 игр в их составе в чемпионате и Кубке.
Надеюсь, Шулер все таки поменял свое мнение насчет его подписания )