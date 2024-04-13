Андрей Аршавин: «Зенит» делает хороший шаг к шестому титулу подряд. «Краснодар» во 2-м тайме стал ждать очередной ошибки, так матчи за золото не выигрываются»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Краснодар Матео Кассьерра Матч ТВ Нино Мота Страхиня Эракович Футбол

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» приблизился к победе в чемпионате России.

«Великолепный Кассьерра забил из неочевидной ситуации, сделал еще два момента.

«Краснодар» во втором тайме стал ждать очередной ошибки «Зенита», а петербуржцы ошиблись только один раз. Так матчи за золото не выигрываются.

Нино и Эракович великолепно все закрыли. «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

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21 комментарий
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
То ли дело исключительно русский Краснодар!
У которого сегодня в старте на 1 легионера было больше, чем у Зенита. Да?
+37
-3
+34
От Краснодара я ожидал большего. Но уже первая же провокация и симуляция (Оласа, если не ошибаюсь) показала, что рассчитывают игроки Краснодара сегодня явно не на свои футбольные качества, а, скорее, на актерские и борцовские... Жаль. В целом мне нравилось, как они играли в этом сезоне.
+20
0
+20
Ответ Alex
Какое же дно сегодняшнее судейство и Мостовой.
Судья накосячил, да. Надо было ещё в первом тайме некоторых игроков Краснодара удалять.
А Мостовой что? Снова что-то про абаскаля сказал?
+23
-3
+20
Видимо сегодняшняя игра Краснодара - это и есть мечта Галицкого…
+16
0
+16
С такими сумасбродами как Галицкий не выигрывается вообще ничего. Даже вспышка под названием "Тосно" взяла Кубок.
А в Краснодаре владелец клуба - ду Я чок.
+13
0
+13
Краснодар слабая команда с сельским менталитетом. Если бы судья судил по правилам, а не по выдуманным "планкам", то разобрались бы гораздо уверенней.
+9
0
+9
Ответ Alex
Какое же дно сегодняшнее судейство и Мостовой.
Мостовой сам себе подзатыльник дал в том эпизоде с Олялой Видите только то что хотите видеть !
+6
0
+6
Шестое подряд......Москва приготовься тушить пятые точки. У вас будет на это все лето)
+6
-1
+5
От Краснодара ожидал большего
+2
0
+2
В первом то моментов было на два явных гола Зенита.Опять пустили какую то нелепость. А во втором там просто укатывали. Забили,потом еще. Мостовой умудрился попасть во вратаря.Мантуан не отдал на пустые. Краснодар этот пожалуй самый слабый на моей памяти.
+2
0
+2
Гигантский шаг сделал, потому что позади футбольные карлики, с точки зрения психологии и футбольного мастерства. Сейчас 90-е , но для Зенита.
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Все Чемпионы, даже у теоретически шансов нет, потому соперники все у Зенита, просто дно
+1
-1
0
Главное что ты страдаешь тут эталонно)
0
0
0
у московских опять полыхает
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0
0
Эракович просто монстр.
Понравилась его дуэль с Кордобой, где колумбиец отлетел от контакта плечо в плечо.
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