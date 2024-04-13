Андрей Аршавин: «Зенит» делает хороший шаг к шестому титулу подряд. «Краснодар» во 2-м тайме стал ждать очередной ошибки, так матчи за золото не выигрываются»

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» приблизился к победе в чемпионате России.

«Великолепный Кассьерра забил из неочевидной ситуации, сделал еще два момента.

« » во втором тайме стал ждать очередной ошибки « », а петербуржцы ошиблись только один раз. Так матчи за золото не выигрываются.

и великолепно все закрыли. «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.