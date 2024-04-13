Андрей Аршавин: «Зенит» делает хороший шаг к шестому титулу подряд. «Краснодар» во 2-м тайме стал ждать очередной ошибки, так матчи за золото не выигрываются»
Андрей Аршавин считает, что «Зенит» приблизился к победе в чемпионате России.
«Великолепный Кассьерра забил из неочевидной ситуации, сделал еще два момента.
«Краснодар» во втором тайме стал ждать очередной ошибки «Зенита», а петербуржцы ошиблись только один раз. Так матчи за золото не выигрываются.
Нино и Эракович великолепно все закрыли. «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.
У которого сегодня в старте на 1 легионера было больше, чем у Зенита. Да?
А Мостовой что? Снова что-то про абаскаля сказал?
А в Краснодаре владелец клуба - ду Я чок.
Понравилась его дуэль с Кордобой, где колумбиец отлетел от контакта плечо в плечо.