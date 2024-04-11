«По Соболеву обращались недавно два европейских клубов из топ-5 чемпионатов». Агент Галунов о форварде «Спартака»
Сергей Галунов рассказал об интересе европейских клубов к Александру Соболеву.
«Не думаю, что летом к Чалову будет большой интерес от европейских клубов. Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по другому российскому игроку — форварду «Спартака» Соболеву. Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно.
Чалов, думаю, может себе найти клуб во Франции, середняк чемпионата, но там другие деньги, в отличие от России. Возможно, некоторые небольшие клубы из Италии, ну и, конечно, Турция. Тут все зависит от желания агентов и самого Чалова в финансовом плане», — сказал футбольный агент.
Скоро добьют новостью, что им интересуются Зенит. Классика!!!
- Нет, просто показываю.
- Красивое.
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Дармштадт и Салернитана?