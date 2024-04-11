«По Соболеву обращались недавно два европейских клубов из топ-5 чемпионатов». Агент Галунов о форварде «Спартака» 

Сергей Галунов рассказал об интересе европейских клубов к Александру Соболеву.

«Не думаю, что летом к Чалову будет большой интерес от европейских клубов. Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по другому российскому игроку — форварду « » . Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно.

Чалов, думаю, может себе найти клуб во Франции, середняк чемпионата, но там другие деньги, в отличие от России. Возможно, некоторые небольшие клубы из Италии, ну и, конечно, Турция. Тут все зависит от желания агентов и самого в финансовом плане», — сказал футбольный агент.