«По Соболеву обращались недавно два европейских клубов из топ-5 чемпионатов». Агент Галунов о форварде «Спартака» 

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Федор Чалов Александр Соболев Футбол

Сергей Галунов рассказал об интересе европейских клубов к Александру Соболеву.

«Не думаю, что летом к Чалову будет большой интерес от европейских клубов. Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по другому российскому игроку — форварду «Спартака» Соболеву. Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно.

Чалов, думаю, может себе найти клуб во Франции, середняк чемпионата, но там другие деньги, в отличие от России. Возможно, некоторые небольшие клубы из Италии, ну и, конечно, Турция. Тут все зависит от желания агентов и самого Чалова в финансовом плане», — сказал футбольный агент.

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66 комментариев
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два европейских клубов... красивое
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-1
+45
Ждет повышение зарплаты от Спартака....
Скоро добьют новостью, что им интересуются Зенит. Классика!!!
+47
-3
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Да вроде это его агент и есть, вы б так и написали что агент Соболева это и тогда новость совсем по другому пониматься будет
+21
0
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Вряд ли это Англия или Германия - там очень жесткий карантин растений на ввоз
+20
-6
+14
Ответ Доктор Верховцев
«По Соболеву обращались недавно два европейских клуба из топ-5 чемпионатов. Спрашивали, правда ли такое полено может играть в футбол или это розыгрыш».
Ну в зените все русские поленья на лавке сидят.. этот хоть играет в Спартаке..
+15
-4
+11
Ответ Мукунку хороший
Ну в зените все русские поленья на лавке сидят.. этот хоть играет в Спартаке..
А где Бакаев, кстати?
+10
-1
+9
How much is Delphine?
+11
-5
+6
Что контракт заканчивается, сказки начались
+6
-1
+5
Ответ Григорий Гашников
два европейских клубов... красивое
- Вы европейских клубов продаёте?
- Нет, просто показываю.
- Красивое.
+5
0
+5
два ватерпольных европейских клуба, надо понимать?
+5
-1
+4
Ну очень жаль, что нельзя картинки постить.

https://cs12.pikabu.ru/post_img/2020/02/25/9/1582639911180561824.jpg
+3
0
+3
Ответ Григорий Гашников
два европейских клубов... красивое
Ну так и спрашивали почти что про рыбов.
+4
-1
+3
Ответ Григорий Гашников
два европейских клубов... красивое
"Как я провел этим летом", типа
+4
-1
+3
Ответ fabr-25
Да вроде это его агент и есть, вы б так и написали что агент Соболева это и тогда новость совсем по другому пониматься будет
Экс-иностранный агент Соболева )))
+3
0
+3
Ответ R/Kir
Сасуола и Осасуна
Две сестры по этому делу.
+2
0
+2
К 28 годам ни разу 15 мячей за сезон не забивал, нападающий
+2
0
+2
...Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по другому российскому игроку — форварду «Спартака» Соболеву... (с)
----------------------------------------------------
Дармштадт и Салернитана?
+2
0
+2
В дельфинариях Европы дефицит образовался?)
+5
-3
+2
Что там по Джикии? Обращались?
+1
0
+1
Ответ Григорий Гашников
два европейских клубов... красивое
И понятное.
+1
0
+1
Джикию потеряли, Рому потеряли. Теперь и Соболев продлится и закончит
+1
0
+1
Ответ fussballer
- Вы европейских клубов продаёте? - Нет, просто показываю. - Красивое.
😂👍
+1
0
+1
Ответ Доктор Верховцев
«По Соболеву обращались недавно два европейских клуба из топ-5 чемпионатов. Спрашивали, правда ли такое полено может играть в футбол или это розыгрыш».
Соболев не полено. просто у него с головой плохо.
+2
-1
+1
Ответ fussballer
А где Бакаев, кстати?
На лавке, в арабских эмиратах "играет"
+1
0
+1
Ответ Baxxter
...Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по другому российскому игроку — форварду «Спартака» Соболеву... (с) ---------------------------------------------------- Дармштадт и Салернитана?
Нафиг он им
+1
0
+1
Ответ fussballer
А где Бакаев, кстати?
Во что то играет)
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0
0
Ответ LC_Zmej
How much is Delphine?
Пропел голосом Скутера
+1
-1
0
В дельфинариях Европы дефицит образовался?)
+3
-3
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Хватит врать,тут по словам агентов чуть ли ни пол РПЛ готовы забрать в 5 топ чемпионатов,видать оскудели кошельки агентишков и несут эту чушь несусветную
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Ответ юра георгиевский
Две сестры по этому делу.
Ага))!!
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