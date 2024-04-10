«Новый Месси? Очевидно, Тюкавин. Лучший российский форвард». Давыдов о новой звезде России

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Денис Давыдов Матч ТВ Федор Чалов Константин Тюкавин Футбол

Денис Давыдов считает, что Константин Тюкавин станет новой звездой России.

– Кто тебе симпатичен, кого видишь потенциальной новой звездой российского футбола?

– Новым Месси?

– Как тебе комфортнее.

– Очевидно, Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард. Мне очень он нравится, я уже давно слежу за ним, еще с момента его дебюта. Мне нравится, как он открывается, завершает, ставит спину.

Для меня он и Чалов – лидеры нашей атаки на долгие годы, – сказал экс-нападающий «Спартака».

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13 комментариев
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Старый ещё не закончил, а в России уже 15 новый Месси
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Печально, коли так.
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Я так понимаю ветеран русских месси Давыдов официально передал теперь это прозвище Тюкавину.
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Грустная шутка.
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Денис то мог бы рассказать Тюке как надо относиться к большим контрактам...
Поучительная история.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Тюкавин (Месси) и Чалов (видимо Баджо)...)
Детский бред Дениса Давыдова.
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Тюкавин (Месси) и Чалов (видимо Баджо)...)
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Тюкавин что забивает часто или переламывает своей игрой, какие-то матчи ... ?! Нет. Нет же этого, зачем чепуху нести ...?!
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Ответ Доктор Верховцев
Печально, коли так.
Чепуха, эти слова, не тянет он на такое, зачем ерунду нести ?!
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Ответ Доктор Верховцев
Печально, коли так.
Чепуха, эти слова, не тянет он на такое, зачем ерунду нести ?!
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Ответ Глебов Илья
Тюкавину чтоб расти надо переходить в большой клуб в динамо сгниет
Ташаев.
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