«Новый Месси? Очевидно, Тюкавин. Лучший российский форвард». Давыдов о новой звезде России

Денис Давыдов считает, что Константин Тюкавин станет новой звездой России.

– Кто тебе симпатичен, кого видишь потенциальной новой звездой российского футбола?

– Новым Месси?

– Как тебе комфортнее.

– Очевидно, . Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард. Мне очень он нравится, я уже давно слежу за ним, еще с момента его дебюта. Мне нравится, как он открывается, завершает, ставит спину.

Для меня он и – лидеры нашей атаки на долгие годы, – сказал экс-нападающий «Спартака».