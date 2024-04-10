«Новый Месси? Очевидно, Тюкавин. Лучший российский форвард». Давыдов о новой звезде России
Денис Давыдов считает, что Константин Тюкавин станет новой звездой России.
– Кто тебе симпатичен, кого видишь потенциальной новой звездой российского футбола?
– Новым Месси?
– Как тебе комфортнее.
– Очевидно, Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард. Мне очень он нравится, я уже давно слежу за ним, еще с момента его дебюта. Мне нравится, как он открывается, завершает, ставит спину.
Для меня он и Чалов – лидеры нашей атаки на долгие годы, – сказал экс-нападающий «Спартака».
Поучительная история.