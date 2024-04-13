Тен Хаг о будущем: «Я позитивный человек, солнце всегда светит. Может, сейчас оно за тучами, но, когда я просыпаюсь, наступает новый день»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о будущем.

«Я позитивный человек. Солнце всегда светит. Может быть, сейчас оно за тучами, но, когда я просыпаюсь утром, наступает новый день.

Я иду вперед. Хочу наслаждаться каждым днем. Замечательно, если удается делать максимум из того, что тебе нравится – например, работать с молодежью, чтобы довести их до максимального уровня. Это лучшее, что можно сделать.

Мне сказали о векторе развития. Из-за него я чувствую себя очень позитивно. Чувствуется энергия, которая приходит в команду. Я понимаю, какие структуры новые совладельцы хотят внедрить. Это поможет нам и поддержит на пути к более качественным результатам», – сказал тренер «МЮ».

У «Манчестер Юнайтед» нет побед в трех играх подряд. Сегодня команда Эрика тен Хага встретится с «Борнмутом».

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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14 комментариев
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Его бы в Норильск с его позитивом
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И этого Рианчо покусал.
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Эрик тен Рианчо.
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По ответам он идеальный тренер для Спартака
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Помимо месифилов вряд ли кто-то сейчас поддерживает этого физрука
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В Спартак! Срочно!
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Вылитый Абаскаль
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Всё. Поплыл тен Хаг.
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Я как болела МЮ каждый раз читаю и поражаюсь его вбросам на вентилятор , моё мнение он на всю голову "фиолетовый"
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На бровке стоит с такой физией, как будто на улице полярная ночь минимум уже неделя как.
Какое там наслаждение. Врать не надо.
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переодевайся, Рианчо, мы тебя помним!
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Ответ &_Bishep_&
Перевод с голландского : клал я на результаты команды, на мечты болельщиков, надежды владельцев. Я просто получаю удовольствие от яркого солнца , нового дня и большой зарплаты.
Комментарий удален пользователем
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
Блин…
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