Тен Хаг о будущем: «Я позитивный человек, солнце всегда светит. Может, сейчас оно за тучами, но, когда я просыпаюсь, наступает новый день»

Эрик тен Хаг высказался о будущем.

«Я позитивный человек. Солнце всегда светит. Может быть, сейчас оно за тучами, но, когда я просыпаюсь утром, наступает новый день.

Я иду вперед. Хочу наслаждаться каждым днем. Замечательно, если удается делать максимум из того, что тебе нравится – например, работать с молодежью, чтобы довести их до максимального уровня. Это лучшее, что можно сделать.

Мне сказали о векторе развития. Из-за него я чувствую себя очень позитивно. Чувствуется энергия, которая приходит в команду. Я понимаю, какие структуры новые совладельцы хотят внедрить. Это поможет нам и поддержит на пути к более качественным результатам», – сказал тренер «МЮ».

У «Манчестер Юнайтед» нет побед в трех играх подряд. Сегодня команда Эрика тен Хага встретится с «Борнмутом».

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ, который начнется в 19:30 по московскому времени.