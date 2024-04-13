Тен Хаг о будущем: «Я позитивный человек, солнце всегда светит. Может, сейчас оно за тучами, но, когда я просыпаюсь, наступает новый день»
Эрик тен Хаг высказался о будущем.
«Я позитивный человек. Солнце всегда светит. Может быть, сейчас оно за тучами, но, когда я просыпаюсь утром, наступает новый день.
Я иду вперед. Хочу наслаждаться каждым днем. Замечательно, если удается делать максимум из того, что тебе нравится – например, работать с молодежью, чтобы довести их до максимального уровня. Это лучшее, что можно сделать.
Мне сказали о векторе развития. Из-за него я чувствую себя очень позитивно. Чувствуется энергия, которая приходит в команду. Я понимаю, какие структуры новые совладельцы хотят внедрить. Это поможет нам и поддержит на пути к более качественным результатам», – сказал тренер «МЮ».
У «Манчестер Юнайтед» нет побед в трех играх подряд. Сегодня команда Эрика тен Хага встретится с «Борнмутом».
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ, который начнется в 19:30 по московскому времени.
Какое там наслаждение. Врать не надо.