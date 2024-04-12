ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче «Урал» – «Крылья»

ЭСК РФС поддержала все решения Павла Кукуяна в матче «Урал» – «Крылья».

10 апреля прошло заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, где, в частности, было рассмотрено обращение «Урала».

Клуб из Екатеринбурга попросил оценить работу арбитра Кукуяна в эпизодах со второй желтой для игрока «Урала» Итало на 60-й минуте матча и назначением пенальти в их ворота на 74-й минуте.

ЭСК подтвердила, что Кукуян правильно показал вторую желтую.

«Игрок «Урала» рисковал, выставляя руку по направлению движения футболиста «Крыльев Советов» Романа Ежова, не думая о его безопасности.

Контакт с лицом Ежова был совершен твёрдой частью предплечья руки, что было опасно для соперника, который при этом получил повреждение с кровотечением

Большинство членов комиссии поддерживает решение судьи вынести второе предупреждение в матче игроку «Урала» за безрассудное использование рук и не считает это решение очевидно ошибочным», – говорится в сообщении на сайте РФС.

ЭСК также постановила, что судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 74-й минуте матча.

«Игрок «Крыльев Советов» Горшков, находящийся на высокой скорости, и вратарь «Урала» Помазун одновременно тянутся к мячу. Нападающий первым играет в мяч ногой, после чего происходит контакт между ногой Горшкова и рукой вратаря, который не успел сыграть в мяч. В результате контакта нападающий «Крыльев Советов» падает на газон.

Судья оценил действия Юрия Горшкова как симуляцию, назначил свободный удар и вынес предупреждение игроку за неспортивное поведение. Решение арбитра было обусловлено тем, что он не видел контакта между футболистами.

В соответствии с протоколом ВАР проверил игровую ситуацию и обнаружил, что контакт руки вратаря с ногой нападающего был. ВАР оценил этот контакт как наказуемый и рекомендовал судье просмотреть видеозапись повтора у монитора, чтобы ещё раз оценить момент.

После просмотра повтора арбитр имел основания изменить своё первоначальное решение о симуляции и назначить пенальти. В связи с этим комиссия поддерживает решение ВАР вмешаться в эту ситуацию и решение судьи назначить пенальти в ворота «Урала» в данном игровом эпизоде», – сообщили в ЭСК.

Президент «Урала» об 1:2 с «Крыльями»: «Судья – негодяй. Мы боремся за выживание – и на ВАР приезжает непотопляемый Бобровский, который нас неоднократно прибивал. Что он творит в ФНЛ, что здесь – ужас»