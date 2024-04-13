Ноэль Галлахер про АПЛ: «Ман Сити» не проигрывает 25 матчей и идет третьим, уровень потрясающий. Про требл забудьте, но либо чемпионат, либо ЛЧ мы выиграем»

Ноэль Галлахер уверен, что «Манчестер Сити» выиграет или АПЛ, или Лигу чемпионов.

«Сейчас мы ждем, когда [« » и « »] потеряют очки. Я смотрю на «Арсенал» и каждую неделю думаю: «Вот сейчас-то он сломается». Но затем думаю: «Он просто непоколебим».

Посмотрите на « ». Мы не проигрываем 25 матчей и все равно идем третьими. Уровень потрясающий.

Мы вполне способны победить, как и «Ливерпуль», но, думаю, мы просто ждем, когда соперники потеряют очки. Все может измениться за выходные. Я думал, что шансы потеряны, но «Манчестер Юнайтед» оказал нам услугу [сыграв вничью с «Ливерпулем»]. Так что никогда не знаешь наперед.

Но требл – забудьте. Этого не случится. Однако мы выиграем либо , либо чемпионов.

В начале сезона я вообще думал: «Господи, если мы после требла попадем в топ-4, это уже будет здорово». И вот мы уже здесь», – сказал болеющий за «горожан» музыкант.