Ноэль Галлахер про АПЛ: «Ман Сити» не проигрывает 25 матчей и идет третьим, уровень потрясающий. Про требл забудьте, но либо чемпионат, либо ЛЧ мы выиграем»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Ноэль Галлахер Футбол

Ноэль Галлахер уверен, что «Манчестер Сити» выиграет или АПЛ, или Лигу чемпионов.

«Сейчас мы ждем, когда [«Ливерпуль» и «Арсенал»] потеряют очки. Я смотрю на «Арсенал» и каждую неделю думаю: «Вот сейчас-то он сломается». Но затем думаю: «Он просто непоколебим».

Посмотрите на «Ман Сити». Мы не проигрываем 25 матчей и все равно идем третьими. Уровень потрясающий.

Мы вполне способны победить, как и «Ливерпуль», но, думаю, мы просто ждем, когда соперники потеряют очки. Все может измениться за выходные. Я думал, что шансы потеряны, но «Манчестер Юнайтед» оказал нам услугу [сыграв вничью с «Ливерпулем»]. Так что никогда не знаешь наперед.

Но требл – забудьте. Этого не случится. Однако мы выиграем либо АПЛ, либо Лигу чемпионов.

В начале сезона я вообще думал: «Господи, если мы после требла попадем в топ-4, это уже будет здорово». И вот мы уже здесь», – сказал болеющий за «горожан» музыкант.

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6 комментариев
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После требла найти мотивацию опять бороться за все трофеи, и в апреле быть в гонке.
После трех матчей за 10 дней найти силы забить 3 мяча на Бернабео.
Легендарно
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С такими болельщиками и врагов не надо! Зачем под руку говорить? Мог бы свой блестящий аналитический ум после окончания сезона проявить...
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