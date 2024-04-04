Пеп о том, что «Арсенал» и «Ливерпуль» опережают «Сити» в гонке АПЛ: «Нам важно выйти в Лигу чемпионов. Мы близки к этому» 

Пеп Гвардиола отметил важность выхода в Лигу чемпионов для «Ман Сити».

Главный тренер «горожан» высказался после матча 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1).

О том, что «Арсенал» и « » опережают « » в чемпионской гонке

«У них больше очков, чем у нас, поэтому они фавориты, но нам важно выйти в чемпионов. Мы близки к этому, участие в этом турнире важно по многим причинам. Победа над «Виллой» – огромный шаг [к Лиге чемпионов]», – сказал .

«Арсенал» и «Сити» выиграли и в эконом-режиме. Чемпионская гонка АПЛ: как дела?