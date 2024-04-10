Конте хочет получить 24 млн евро за три сезона – «Наполи» это не отпугивает. Стороны контактируют

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Виктор Осимхен деньги Футбол

«Наполи» хочет назначить главным тренером Антонио Конте.

Как сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Mattino, президент клуба Аурелио Де Лаурентис всеми способами пытается убедить 54-летнего специалиста возглавить команду летом.

Стороны активно контактируют, и «Наполи» не отпугивают запросы Конте, который хочет получить 24 млн евро за три сезона (без учета выплат его штабу). Также глава клуба готов предоставить Антонио карт-бланш в поисках замены Виктору Осимхену.

В данный момент «Наполи» тренирует Франческо Кальцона.

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20 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
«Наполи» отпугивают не 8 миллионов в год, а перспективы 3 года терпеть Конте
Да он по-любому сбежит раньше, если действительно назначат. Ставлю на год-полтора)
+9
0
+9
«Наполи» отпугивают не 8 миллионов в год, а перспективы 3 года терпеть Конте
+8
-2
+6
Ответ Sasha-1992
Да он по-любому сбежит раньше, если действительно назначат. Ставлю на год-полтора)
Но перед этим успеет выиграть Чемпионат)
+4
0
+4
Де Лаурентис через 1,5 года, отдавая неустойку в 12 млн за разрыв контракта с Конте:

Просчитался, но где?
+4
0
+4
Не маленькие сейчас запросы у Конте.
Но у меня стойкое убеждение что в последнее время он нигде больше 2-х сезонов не работал.
+1
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+1
Хороший аппетит у Конте
+1
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+1
Конте и Де Лаурентис - это ядерная смесь
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Ответ Акер
Да но за это время выиграет лигу с огромной вероятностью.
С таким Интером и Индзаги есть большие сомнения, если только у Интера не случится какой-то глобальной распродажи без адекватных замен
+1
-1
0
Ответ Sasha-1992
Да он по-любому сбежит раньше, если действительно назначат. Ставлю на год-полтора)
Да но за это время выиграет лигу с огромной вероятностью.
+3
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Конте точно не проживёт 3 года в клубе с его трансферными запросами
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Хуже, чем в этом сезоне, точно не будет. Но, Де Лаурентис должен уже неустойку готовить, ибо даже я, болела Неаполитанцев, не верю в то, что он продержится там три года
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Вы тот Интер с Индзаги возвели в ранг там небожителей,все показала ЛЧ,если в следующем году выгонят Макса,и поставят нормального тренера,Милан усилится,Конте прийдёт,Интер подвинут,ничего в Интере нет такого сверхъестественного Лаутаро,и Барелла ,Тюрам у остальных игроки не хуже.
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Полоумный конте не тренер
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Выгнать с треском Спалетти за то, что он там чегой-то попросил, чтоб взять гораздо более капризного, дорогого, и требовательного к составу Конте. Менеджмент уровня эксперт от Лаурентиса. Скупой платит дважды - это про него.
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Мда, ДеЛаурентис его выгонит через пол сезона с неустойкой в 30 лямов.
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Куда они вообще такие деньги девают и на что собираются тратить? Это уже не про саму собой разумеющуюся статусность полевых мегазвезд уровня Месси, Мбаппе, Рона, и не про заслуженно возведенных в ранг тактических Гуру - Анче, Пепа, Клоппа, Симеоне. Но такие из среднего звена, вообще ужас.
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Выгонят через полгода или через полтора, а потом платить
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Пусть дома сидит.
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Зря все это
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