Конте хочет получить 24 млн евро за три сезона – «Наполи» это не отпугивает. Стороны контактируют
«Наполи» хочет назначить главным тренером Антонио Конте.
Как сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Mattino, президент клуба Аурелио Де Лаурентис всеми способами пытается убедить 54-летнего специалиста возглавить команду летом.
Стороны активно контактируют, и «Наполи» не отпугивают запросы Конте, который хочет получить 24 млн евро за три сезона (без учета выплат его штабу). Также глава клуба готов предоставить Антонио карт-бланш в поисках замены Виктору Осимхену.
В данный момент «Наполи» тренирует Франческо Кальцона.
Просчитался, но где?
Но у меня стойкое убеждение что в последнее время он нигде больше 2-х сезонов не работал.