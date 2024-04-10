Конте хочет получить 24 млн евро за три сезона – «Наполи» это не отпугивает. Стороны контактируют

«Наполи» хочет назначить главным тренером Антонио Конте.

Как сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Mattino, президент клуба всеми способами пытается убедить 54-летнего специалиста возглавить команду летом.

Стороны активно контактируют, и « » не отпугивают запросы Конте, который хочет получить 24 млн евро за три сезона (без учета выплат его штабу). Также глава клуба готов предоставить карт-бланш в поисках замены .

В данный момент «Наполи» тренирует Франческо Кальцона.