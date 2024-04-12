Жоэлинтон продлил контракт с «Ньюкаслом» до 2028 года

Жоэлинтон подписал новый контракт с «Ньюкаслом».

Как сообщает инсайдер , соглашение 27-летнего футболиста с английским клубом будет действовать до 2028 года.

Бразильский полузащитник перешел в «Ньюкасл» из «Хоффенхайма» в 2019 году и с тех пор провел за клуб 179 матчей, забив 25 голов.

«Чувствую себя прекрасно. Я очень счастлив, так же, как и моя семья. За годы, проведенные здесь, произошло много всего.

Я многому научился и очень вырос. Переход в «Ньюкасл» был лучшим решением в моей карьере», – сказал футболист после подписания нового контракта.

«Это [подписание] было для нас приоритетным делом за пределами поля, и я очень рад, что Жоэлинтон связал свое будущее с клубом.

Он исключительный игрок и человек, и та любовь, которую он испытывает к нашему клубу, несомненно, взаимна. Он привносит в команду уникальные качества и, несомненно, делает нас сильнее.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в процессе, за быстрый и позитивный результат. Мы все рады видеть в футболке « » на долгие годы вперед», – отметил главный тренер команды .

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей в АПЛ, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Подробная статистика бразильца доступна здесь.

Фото: twitter.com/NUFC