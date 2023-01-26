Жоэлинтона за вождение в нетрезвом виде оштрафовали на 29 тысяч фунтов и лишили прав на год. Хавбек «Ньюкасла» выпил 2 бокала вина

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия происшествия Жоэлинтон алкоголь и спорт Футбол

Хавбека «Ньюкасла» Жоэлинтона лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

26-летний футболист был задержан полицией 12 января. Бразилец не прошел тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, который показал, что у него 43 мг алкоголя на 100 мл выдыхаемого воздуха. Допустимое значение по закону – 35 мг. Жоэлинтон признался офицерам полиции, что выпил два бокала вина.

Суд лишил футболиста водительских прав на год и назначил штраф в размере 29 000 фунтов. Окружной судья рассчитал размер штрафа на основании документов, согласно которым недельная зарплата бразильца составляет 43 000 фунтов.

Срок запрета на вождение может быть сокращен до девяти месяцев, если Жоэлинтон пройдет курс реабилитации.

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20 комментариев

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Nuraly Amirov
Ответ bodros
У тебя денег «на лапу дать» не хватит)
У вас мозгов не хватает что-то по делу писать)
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Sarumian
Ответ Alex Miheev
А пока доехал бы до отделения все 0,05 )
В отделении прибор показал, что сотрудники ГИБДД были пьяны и наследующий день принесли извинения за своё поведение. После, все вместе, отправились отметить это дело в ближайшее кафе.
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bodros
Ответ Nuraly Amirov
Круто, штраф на основании зп, да еще и лишение прав) у нас просто на лапу дал или как наши мажоры ездят с пачкой штрафов, которые для них копейки
У тебя денег «на лапу дать» не хватит)
0
-2
-2
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bodros
Ответ Михо
У нас отдал бы тысячу евро и уехал, а за две проводили бы до дома с мигалкой)
Инфа из 2007?😂
+2
-3
-1
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Rustam Abdullayev
За такие деньги у нас бы лишили права у полицейских который останавили
0
-1
-1
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Alex Miheev
Ответ Spaten
Лошара. Любой наш футболист уложился бы в 0,35))
А пока доехал бы до отделения все 0,05 )
+5
0
+5
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melowchi
Единственное позитивное в новости - это система расчёта штрафа. В рф о таком только мечтать
+3
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+3
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alisa dvoikina
Ого у них там нормы, у нас если кто не знает 0.16 уже лишение
+2
0
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Леван Мкртчян
Ответ Spaten
Лошара. Любой наш футболист уложился бы в 0,35))
Судя по нику -- мнение авторитетное и спорить не имеет смысла)

Ps. Spaten Dunkel -- 👍
+7
-2
+5
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deadjoker
Есть же золотое правило. Выпил, бери стул и бей.
+4
-1
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Адепт Суперлиги
За 2 бокала реабилитацию проходить? У нас бы условный Дзюба сделал звонок одному из своих папиков в госдуме, и в итоге эти гаишники сами бы платили Артёмке) эх, загнивающий запад
+3
-4
-1
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nuts43
Ионов передаёт привет
+2
-1
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Артём Околович
Закон есть закон. И даже такое незначительное превышение нормы могло привести к жертвам
+1
-1
0
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Не элементарные, а довольно комплексные
0
-1
-1
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Nuraly Amirov
Ответ Вася Столяр
Потеря водительских прав? Звучит как прекрасная возможность опаздывать на тренировки
С его зп может убер себе позволить даже при повышенном спросе
+24
-1
+23
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Nuraly Amirov
Круто, штраф на основании зп, да еще и лишение прав) у нас просто на лапу дал или как наши мажоры ездят с пачкой штрафов, которые для них копейки
+10
-5
+5
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Вася Столяр
Потеря водительских прав? Звучит как прекрасная возможность опаздывать на тренировки
0
-3
-3
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cgmngt6ehj
Ответ Михо
У нас отдал бы тысячу евро и уехал, а за две проводили бы до дома с мигалкой)
Ну не факт, у нас тоже охерели, больше просят
+9
-4
+5
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален
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Михо
У нас отдал бы тысячу евро и уехал, а за две проводили бы до дома с мигалкой)
+16
-5
+11
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Spaten
Лошара. Любой наш футболист уложился бы в 0,35))
+49
-1
+48
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