Жоэлинтона за вождение в нетрезвом виде оштрафовали на 29 тысяч фунтов и лишили прав на год. Хавбек «Ньюкасла» выпил 2 бокала вина

Хавбека « » Жоэлинтона лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

26-летний футболист был задержан полицией 12 января. Бразилец не прошел тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, который показал, что у него 43 мг алкоголя на 100 мл выдыхаемого воздуха. Допустимое значение по закону – 35 мг. Жоэлинтон признался офицерам полиции, что выпил два бокала вина.

Суд лишил футболиста водительских прав на год и назначил штраф в размере 29 000 фунтов. Окружной судья рассчитал размер штрафа на основании документов, согласно которым недельная зарплата бразильца составляет 43 000 фунтов.

Срок запрета на вождение может быть сокращен до девяти месяцев, если пройдет курс реабилитации.