«Спартак» всегда будет народной командой. После чемпионства в 2017-м Москва гуляла два дня, с «Зенитом» такого не было». Защитник «Родины» Сокол о красно-белых

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Первая лига Ахмат Артем Сокол Родина Москва Футбол

Артем Сокол рассказал, почему народной командой считает «Спартак», а не «Зенит».

«Для меня всегда «Спартак» будет народной командой.

Можно посмотреть матч с «Тереком» 2017 года и понять, почему это народная команда. Тогда красно-белые выиграли со счетом 3:0 – и народ выбежал на поле.

Мне кажется, Москва гуляла дня два после этого чемпионства. С «Зенитом» такого не было», – сказал защитник «Родины».

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63 комментария
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Неадекватное сравнение. Питер в 2007-ом тоже гульнул знатно, т.к. чемпионство было долгожданным, как у мяса в 2017-ом. Победы Питера последних пяти лет празднуются также как и победы мяса 1997-2001, т.е. воспринимаются как обыденность.
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После Зенита-2007 я бухал неделю. Как и весь Питер.
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Согласен. После Зенита Москва что-то не гуляет аххахв
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Я больше скажу: когда (и если) "Зенит" выиграет чемпионство-2024, подавляющее большинство болельщиков с чувством глубокого удовлетворения это отметят, но "гулять два дня" не будут.

Проблема не в народности или ее отсутствии, проблема в том, что шестое подряд чемпионство воспринимается не так, как первое (и последнее) за 16 лет.

А если, паче чаяния, его выиграет "Краснодар" или "Динамо", то в рамках логики тов.Сокола "народной командой" станет именно новый чемпион, потому что там гуляния будут, возможно, и больше пары дней (и это вполне можно понять).
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Ответ ST07
После Зенита-2007 я бухал неделю. Как и весь Питер.
Ты бы видел, как мы в 1984 бухали!
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Надо признать, мы не забудем рекорд в ЛЧ нашего чемпиона 2017 года . 1-18. Припоминаете? 😊
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Вот гонит, Москва гуляла два дня. Я помню, как гуляли ночью после победы России над Голландией. А вот после Спартака не помню. К тому же в Москве не только Спартак базируется. 😊
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+12
«После чемпионства в 2017-м Москва гуляла два дня, с «Зенитом» такого не было».

Я был бы очень удивлен, если бы Москва гуляла два дня после каждого чемпионства Зенита.
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В 2007 Зенит был народной получается. И точно вся Москва гуляла?
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А сколько дней гуляла Москва после победы "Спартака" в Кубке УЕ...
Ой, это ж ЦСКА был. Сорян.
+13
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Зенит просто выигрывает каждый год. считай каждый год гуляют.
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+7
Ответ Пользователь Huawei
Зенит очень хочет считаться народной командой, но увы, место занято. У Спартака сейчас большие трудности и то - самая обсуждаемая команда. Когда эпоха Зенита закончится, а иначе быть не может, ничего подобного не будет.
Без обид, самая обсуждаемая команда, но не по игре, а по скандалам. Только один уголовник обсуждался втрое больше чем все остальные новости футбола вместе взятые. Про Абаскаля и говорить нечего, это вне конкуренции.
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Спартак - религиозное течение
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Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий скрыт
Давно известно, что Город - один. Санкт-Петербург. Ну а в местечке Москва, естественно, собрались эксперты по местечковости. Тьфу, совсем долобанулись многодырчатые.
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было бы странно, если б Москва гуляла после чемпионства Зенита...
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Ответ Заремыч
В 2007м Питер наверное полгода праздновал чемпионство. А Москва теперь лет через двадцать может загуляет и вспомнет о великом народном клубе.
До победы в УЕФА. А потом до Суперкубка УЕФА
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Ответ Пользователь Huawei
Зенит очень хочет считаться народной командой, но увы, место занято. У Спартака сейчас большие трудности и то - самая обсуждаемая команда. Когда эпоха Зенита закончится, а иначе быть не может, ничего подобного не будет.
Да не будет спартачОк чемпионом , успокойся уже!
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Ответ Mikhail BMW
Ну нет же!!!спартак это намного громче!зенит пытаются сделать эта власть,но она скоро закончится и прийдет другой любитель -другой команды,а Спартак при всех властях в топе!!!
Ну нет же! Спартак никогда не был в топе, а был игрушкой всех властей, включая именно и «эту». А придет другой любитель, и отменит проект «Москва». Поэтому большинство москвичей держаться за «эту власть». И только неразумные поклонники неудавшегося политпроекта Спартак мечтают о возвращении ЦК КПСС, ВЛКСМ и ВЦСПС, без которых и нет никакого Спартака.
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Ответ Konstantin Zorin
В Питере вообще не умеют гулять. На лицо Миллера стоит только посмотреть и речи его послушать.
да ладно... в девятьсот семнадцатом там тоже знатно погуляли
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Мне кажется началось весеннее обострение!!!
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Ответ Пользователь Huawei
Зенит очень хочет считаться народной командой, но увы, место занято. У Спартака сейчас большие трудности и то - самая обсуждаемая команда. Когда эпоха Зенита закончится, а иначе быть не может, ничего подобного не будет.
Ваша команда наРотная!!! А Зенит-чемпион!
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Для Москвы Спартак клуб номер один, кто спорит. Но опять и опять приходится напомнить, что Москва это не Россия, это узкий обособленный мирок, государство в государстве, со своим бюджетом, снабжением, возможностями платить зарплату как минимум вдвое, а то и втрое против любого региона, платить своим старикам ( да живут они долго) пенсии в полтора - два раза больше чем в остальной России.
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Так побывай в Питере и посмотри дурик
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Зачем зениту гулять в Москве? Как и Спартаку в Питере? И хз кто тогда гулял в 2017, алкашня разве что
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С ужасом вспоминаю, что были времена, когда комментаторы на полном серьёзе зрителям грузили эту пургу про "дух", "погоду" и "народность". Вот прям как о научных фактах говорили. Сейчас уже стесняются.
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. Когда гулять? Спартачей ведь успокаивать надо
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Для Москвы Спартак клуб номер один, кто спорит. Но опять и опять приходится напомнить, что Москва это не Россия, это узкий обособленный мирок, государство в государстве, со своим бюджетом, снабжением, возможностями платить зарплату как минимум вдвое, а то и втрое против любого региона, платить своим старикам ( да живут они долго) пенсии в полтора - два раза больше чем в остальной России.
Добавлю, что и все основные сми из мск. Ну и пишущие в этих сми соответственно тоже из мск)))
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Ты приболел!)))))))))))))))))
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когда теперь погуляем непонятно
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В 2007м Питер наверное полгода праздновал чемпионство. А Москва теперь лет через двадцать может загуляет и вспомнет о великом народном клубе.
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