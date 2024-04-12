«Спартак» всегда будет народной командой. После чемпионства в 2017-м Москва гуляла два дня, с «Зенитом» такого не было». Защитник «Родины» Сокол о красно-белых

Артем Сокол рассказал, почему народной командой считает «Спартак», а не «Зенит».

«Для меня всегда « » будет народной командой.

Можно посмотреть матч с «Тереком» 2017 года и понять, почему это народная команда. Тогда красно-белые выиграли со счетом 3:0 – и народ выбежал на поле.

Мне кажется, Москва гуляла дня два после этого чемпионства. С « » такого не было», – сказал защитник «Родины».