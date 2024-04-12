«Спартак» всегда будет народной командой. После чемпионства в 2017-м Москва гуляла два дня, с «Зенитом» такого не было». Защитник «Родины» Сокол о красно-белых
Артем Сокол рассказал, почему народной командой считает «Спартак», а не «Зенит».
«Для меня всегда «Спартак» будет народной командой.
Можно посмотреть матч с «Тереком» 2017 года и понять, почему это народная команда. Тогда красно-белые выиграли со счетом 3:0 – и народ выбежал на поле.
Мне кажется, Москва гуляла дня два после этого чемпионства. С «Зенитом» такого не было», – сказал защитник «Родины».
Проблема не в народности или ее отсутствии, проблема в том, что шестое подряд чемпионство воспринимается не так, как первое (и последнее) за 16 лет.
А если, паче чаяния, его выиграет "Краснодар" или "Динамо", то в рамках логики тов.Сокола "народной командой" станет именно новый чемпион, потому что там гуляния будут, возможно, и больше пары дней (и это вполне можно понять).
Я был бы очень удивлен, если бы Москва гуляла два дня после каждого чемпионства Зенита.
Ой, это ж ЦСКА был. Сорян.