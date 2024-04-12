Кафельников о «Спартаке»: «Не интересно, что там происходит. Мне фиолетово на «Спартак» и на российский футбол в целом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Кафельников Футбол

Евгений Кафельников признался, что не следит за «Спартаком» и футболом в России.

«Не интересуюсь тем, что происходит в «Спартаке».

Мне фиолетово на «Спартак» и на российский футбол в целом», – сказал бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников.

«Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ с 35 очками. Отставание от лидера – 9 очков.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пару месяцев назад он то же самое говорил, интересно какие уникумы постоянно его об этом спрашивают)
+16
-3
+13
Для чего это вообще публикуют?
+12
-2
+10
Мерзкий тип
+6
-4
+2
Это огромный плюс, для Спартака, надеюсь в очередной раз,не поменяет мнение
+2
-1
+1
А мы про тебя так точно все забыли, если бы не эти вы####
+6
-6
0
сначала красно-бело, теперь фиолетово... а потом будет серо-буро-малиново
вот такие они... глоры
+4
-4
0
Останьте уже от человека😅
+1
-1
0
А у Абаскаля завтра день рождения, 35 лет.
Надеюсь, игроки ему галстук не подарят.
+1
-1
0
Ответ sanek_rabona
Для чего это вообще публикуют?
Чтобы накинуть калловых масс на вентилятор и РПЛ. 🤷‍♂️
+2
-2
0
Ответ Karel
В Спартаке очень хорошие премиальные, за победу около 400 тыс. рублей. Но выплачивают по итогам сезона. За 3 место умножают на 10. За второе - на 15. И за первое - на 20. За 4 - просто премиальные, без умножений. Вот и посчитай разницу между 3 и 4 местом. Где-то полляма евро. Это не "и чё".
только не рублей)))))
0
0
0
Ответ .ru
сначала красно-бело, теперь фиолетово... а потом будет серо-буро-малиново вот такие они... глоры
Комментарий удален модератором
Ответ Budabuda
Комментарий удален модератором
странная... связь
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий