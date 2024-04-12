Кафельников о «Спартаке»: «Не интересно, что там происходит. Мне фиолетово на «Спартак» и на российский футбол в целом»

Евгений Кафельников признался, что не следит за «Спартаком» и футболом в России.

«Не интересуюсь тем, что происходит в «Спартаке».

Мне фиолетово на «Спартак» и на российский футбол в целом», – сказал бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников.

« » занимает 6-е место в Мир с 35 очками. Отставание от лидера – 9 очков.