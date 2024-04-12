Шикунов об уходе Эшуорта из «Спартака»: «Незаметная личность, серый кардинал. Зашел и молча вышел»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Шикунов Пол Эшуорт Футбол

Александр Шикунов оценил уход Пола Эшуорта с пост технического директора «Спартака».

«Мы его и не заметили. Пришел, ушел, а никто и не понял. 99 процентов людей не знают, что он был в клубе. Зашел и молча вышел. 

Что он делал — не знаю. Незаметная личность. Обычно в «Спартаке» людей на этой должности всегда слышно. А здесь тишина! Какой‑то серый кардинал. Появился и исчез. Две должности позанимал, и все. Без понятия, что он делал», — сказал бывший спортивный директор «Спартака».

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10 комментариев
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Все слышали, что есть такой Эшуорт, критикуя и ругая его, но мало кто знает как он вообще выглядит...
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как что делал? доил луйкойл, что там еще делать?
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Зашел пустой..
Вышел с колбасой..
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Ответ T622222
А можно так за такие бабки зайти???
Как так? Если человек не бегал по газетам и телевидению с раздачей интервью, это совсем не значит, что он сидел и ничего не делал.
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