Шикунов об уходе Эшуорта из «Спартака»: «Незаметная личность, серый кардинал. Зашел и молча вышел»

Александр Шикунов оценил уход Пола Эшуорта с пост технического директора «Спартака».

«Мы его и не заметили. Пришел, ушел, а никто и не понял. 99 процентов людей не знают, что он был в клубе. Зашел и молча вышел.

Что он делал — не знаю. Незаметная личность. Обычно в «Спартаке» людей на этой должности всегда слышно. А здесь тишина! Какой‑то серый кардинал. Появился и исчез. Две должности позанимал, и все. Без понятия, что он делал», — сказал бывший спортивный директор « ».