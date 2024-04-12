Вячеслав Колосков: «Есть свободный Моуринью, пусть его в «Спартаке» уговаривают. Там тенденция на иностранных тренеров, кроме Черчесова нет российских специалистов, готовых возглавить команду»

Вячеслав Колосков считает Жозе Моуринью подходящим тренером для «Спартака».

«У « » сейчас тенденция на иностранных тренеров. Для них альтернативы нет, поэтому выбирают из зарубежных специалистов. Здесь ничего странного нет. Понимаю, если бы чередовали русского с иностранцем. А так у «Спартака» установка на иностранного тренера.

Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить «Спартак», кроме, может быть, , который свободен ото всех обязательств. Остальные качественные тренеры заняты, ряд уже потеряли работу в командах и не готовы.

У нас есть свободный Моуринью! Пусть его в «Спартаке» уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер. Моуринью «Спартаку» подошел бы», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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