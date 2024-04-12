Вячеслав Колосков: «Есть свободный Моуринью, пусть его в «Спартаке» уговаривают. Там тенденция на иностранных тренеров, кроме Черчесова нет российских специалистов, готовых возглавить команду»
Вячеслав Колосков считает Жозе Моуринью подходящим тренером для «Спартака».
«У «Спартака» сейчас тенденция на иностранных тренеров. Для них альтернативы нет, поэтому выбирают из зарубежных специалистов. Здесь ничего странного нет. Понимаю, если бы чередовали русского с иностранцем. А так у «Спартака» установка на иностранного тренера.
Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить «Спартак», кроме, может быть, Черчесова, который свободен ото всех обязательств. Остальные качественные тренеры заняты, ряд уже потеряли работу в командах и не готовы.
У нас есть свободный Моуринью! Пусть его в «Спартаке» уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер. Моуринью «Спартаку» подошел бы», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
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