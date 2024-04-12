Вячеслав Колосков: «Есть свободный Моуринью, пусть его в «Спартаке» уговаривают. Там тенденция на иностранных тренеров, кроме Черчесова нет российских специалистов, готовых возглавить команду»

Теги Спартак Станислав Черчесов Жозе Моуринью премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Гильермо Абаскаль Футбол

Вячеслав Колосков считает Жозе Моуринью подходящим тренером для «Спартака».

«У «Спартака» сейчас тенденция на иностранных тренеров. Для них альтернативы нет, поэтому выбирают из зарубежных специалистов. Здесь ничего странного нет. Понимаю, если бы чередовали русского с иностранцем. А так у «Спартака» установка на иностранного тренера.

Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить «Спартак», кроме, может быть, Черчесова, который свободен ото всех обязательств. Остальные качественные тренеры заняты, ряд уже потеряли работу в командах и не готовы.

У нас есть свободный Моуринью! Пусть его в «Спартаке» уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер. Моуринью «Спартаку» подошел бы», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Вячеслав Колосков: «Не ощущаю рост цен на продукты. Все зависит от того, сколько ты потребляешь»

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17 комментариев
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Ответ T622222
А правды бы мачта была хотя бы на годик…
А через год и Клопп возглавит?!))
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говорят там где-то и Зидан безработный )
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Моуриньо к нам не поедет
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Простебал. Молодец.
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Да достали вы этим Черчесовым! Домой к себе его позови.
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Моуриньо в РПЛ было бы здорово.
+1
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Он уж закончился как тренер, лет 7 назад, не нужен и бесплатно,у него и в италии то мотивации ноль,а в рфпл, вообще уснет на скамейке
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А правды бы мачта была хотя бы на годик…
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После Аталанты даже быстрее 🥰
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Осинькин и Бердыев не тренера что ли?
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Тренером Спартака хочет давно уже стать Мостовой. Юран сорвётся с нижнего явно, если в Спартак позовут. Только вот в тренере одном ли дело?
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В данном случае согласен и полностью поддерживаю Колоскова, Моуринью как никто другой подойдёт Спартаку, нужно подписывать, даже в ущерб потенциальным трансферам...
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Иностранец, нигде не играл, чеканить не умеет, и походка так себе. Это Комбо, надо брать!
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Ответ Честный контроль
Колосков знает что говорит.И какой бюджет крутится в этом клубе. Ему Спартак в свое время платил за покровительство настолько баснословные деньги, что до сих пор не чувствует никакого подорожания продуктов.
Ты то откуда знаешь, кто кому платил? Балабол. Это Гинер все купил!!!
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Ответ baddy
Осинькин и Бердыев не тренера что ли?
У них обоих есть один минус: они не иностранцы.
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