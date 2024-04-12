Генсек РФС о том, что у «Спартака» мало шансов пройти «Зенит» в Кубке: «Тогда давайте не проводить соревнования, если все понятно. Все решают футболисты и тренеры» 

Генсек РФС оценил шансы «Спартака» выбить «Зенит» из Фонбет Кубка России.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ красно-белые дома проиграли петербуржцам (1:2).

– Есть ли у «Спартака» шансы пройти « » в Кубке России после домашнего поражения?

– Это спорт. У любой команды есть шансы пройти любого соперника. Все решают футболисты на поле и главные тренеры.

– Кажется, что после поражения « » в этой паре уже все ясно.

– Не знаю. Тогда давайте не проводить соревнования, если все понятно.

– Нуждается ли в улучшении формат проведения Кубка России? Может быть, поменять формулу или что-то добавить?

– Считаю, что формат можно улучшить.

– Каким образом?

– Предпочитаю рассказывать о каких-то проработанных вопросах. Сейчас РФС отрабатывает эти вопросы. Не все нам нравится в нынешнем формате Кубка. Есть какие-то вещи, которые себя оправдали, но есть и то, что можно и нужно улучшать. Будем этим заниматься.

– Что именно себя оправдало?

– Предоставление игрового времени для команд в период отстранения от еврокубков. То есть – это дополнительная нагрузка, которую получили наши клубы, в том числе и те, кто никогда не участвовал в еврокубках. Плюс дополнительный интерес болельщиков к этому соревнованию, несомненно, вырос, – сказал .