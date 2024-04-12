Генсек РФС о том, что у «Спартака» мало шансов пройти «Зенит» в Кубке: «Тогда давайте не проводить соревнования, если все понятно. Все решают футболисты и тренеры» 

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Максим Митрофанов Футбол

Генсек РФС оценил шансы «Спартака» выбить «Зенит» из Фонбет Кубка России.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ красно-белые дома проиграли петербуржцам (1:2).

– Есть ли у «Спартака» шансы пройти «Зенит» в Кубке России после домашнего поражения?

– Это спорт. У любой команды есть шансы пройти любого соперника. Все решают футболисты на поле и главные тренеры.

– Кажется, что после поражения «Спартака» в этой паре уже все ясно. 

– Не знаю. Тогда давайте не проводить соревнования, если все понятно. 

– Нуждается ли в улучшении формат проведения Кубка России? Может быть, поменять формулу или что-то добавить? 

– Считаю, что формат можно улучшить. 

– Каким образом?

– Предпочитаю рассказывать о каких-то проработанных вопросах. Сейчас РФС отрабатывает эти вопросы. Не все нам нравится в нынешнем формате Кубка. Есть какие-то вещи, которые себя оправдали, но есть и то, что можно и нужно улучшать. Будем этим заниматься. 

– Что именно себя оправдало? 

– Предоставление игрового времени для команд в период отстранения от еврокубков. То есть Кубок – это дополнительная нагрузка, которую получили наши клубы, в том числе и те, кто никогда не участвовал в еврокубках. Плюс дополнительный интерес болельщиков к этому соревнованию, несомненно, вырос, – сказал Максим Митрофанов.

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13 комментариев
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Ну правильно, пусть снимаются и в пердив ) бггг
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Правильные слова "Все решают футболисты и тренеры". Но что делать, если таких в Спартаке нет?
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Ответ Zenith forever
Главное улучшение должно заключаться в том, чтобы каждый матч (или пара матчей) несли спортивную составляющую и результат был важен. Например, как в борьбе, проиграл схватку, но не вылетаешь сразу, как сделали в кубке, но уже не можешь ни при каких условиях стать победителем.
и зачем это надо? Чтобы гадить другим клубам? И чем такой формат будет отличаться от чемпионата, когда середняки победителями стать не могут?
+4
-1
+3
У Спартака в Петрограде шансы минимальны, из области чудес и в этом только вина самого Спартака!
+3
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+2
Главное улучшение должно заключаться в том, чтобы каждый матч (или пара матчей) несли спортивную составляющую и результат был важен. Например, как в борьбе, проиграл схватку, но не вылетаешь сразу, как сделали в кубке, но уже не можешь ни при каких условиях стать победителем.
+1
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Шанс конечно есть, футбол непредсказуем, помню зенит от Тюмени вылетел, с аршавиным, витселем, кришито и тд в составе и мы проигрывали более слабым, футбол тем и хорош
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Да можно сразу стоимость составов и бюджеты сравнивать, как делают наши эксперты, и в соответствии с суммами сразу места распределять и награждение Чемпиона проводить!
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Ответ Zenith forever
Как раз на кубок, со спортивной составляющей матчей, середняки смогут стать победителями. Они не могу стать победителями сейчас, обыграют топ-клуб, а им потом еще с ним же играть и что толку в первой победе?
а какая разница - обыграть дальше этот же топ-клуб, или другой?
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Ответ Иван Корзун
ну т.е. предложение, чтобы вернуть прошлый формат? Когда по одной игре было?
Нет
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Ответ Egobrain
а какая разница - обыграть дальше этот же топ-клуб, или другой?
разница не в клубе-сопернике, а в смысле победы. В прошлом году победы Акрона имели смысл, в этом такие победы уже не очень нужны и нет ни одного условного Акрона.
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