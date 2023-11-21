Черников о дебюте за сборную: «Я уже это забыл, нужно двигаться дальше»

Александр Черников высказался о своем дебюте за сборную России.

Защитник « » выразил мнение после товарищеского матча с Кубой (8:0).

— Хорошо, что победили. Что планировали и задумывали, у нас получилось.

Рад дебюту, очень доволен. Я уже это забыл, нужно двигаться дальше. Поле не очень хорошего качества, но мы все равно пытались играть в комбинационный футбол, тем более оно для всех одинаковое, ничего страшного в этом не вижу.

— Было ощущение, что Сафонов замерзает.

— Ему всегда холодно – и в Краснодаре, и здесь. Он всегда утепляется, — сказал .

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