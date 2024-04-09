Максим Мухин: «Хотел бы сыграть за «МЮ». Готов поехать и учить английский язык»
Максим Мухин хотел бы поиграть в чемпионате Англии.
«Мой брат болеет за «Манчестер Юнайтед», я начал с ним болеть, поэтому для меня это любимая команда. Хотелось бы сыграть за них.
Я готов поехать и учить английский язык. Когда отправляешься в страну и там учишь язык, разговариваешь с людьми, это дается проще. Поэтому ближе к делу стоит начинать учить язык», – сказал полузащитник ЦСКА в передаче «Футбол России» на канале «Россия 24».
Что им разговаривал Мухин!!
(Почти по В.Маяковскому)
А то получится так:
- Алло, это "МЮ"?
- Да!
- Я выучил английский!
- Где играете, как фамилия?
- РПЛ, Мухин я!
- РПЛ, Мухин? Ну вот вы и пролетели!
Щенок на ТВ и серьезные деньги зарабатывает в окружении англоговорящего коллектива уже не первый год.
Помню вышел в 18 (19?) лет буквально 10 минут и сразу Иличича приложил...прошли годы и теперь оказывается у пацана есть цель и он к ней идет. Ну-ну)
P.S. Кстати, у Чалова с языком было приемлемо. Знаю с форума "Базеля", где его с Рычковым сравнивали и отметили, что он "из приличной семьи" (так было реально, правда, я форум через гугл.транслейт читал - оригинал не передам) и общается нормально.