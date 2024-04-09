Максим Мухин: «Хотел бы сыграть за «МЮ». Готов поехать и учить английский язык»

Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Спорт-Экспресс Максим Мухин Футбол

Максим Мухин хотел бы поиграть в чемпионате Англии.

«Мой брат болеет за «Манчестер Юнайтед», я начал с ним болеть, поэтому для меня это любимая команда. Хотелось бы сыграть за них.

Я готов поехать и учить английский язык. Когда отправляешься в страну и там учишь язык, разговариваешь с людьми, это дается проще. Поэтому ближе к делу стоит начинать учить язык», – сказал полузащитник ЦСКА в передаче «Футбол России» на канале «Россия 24».

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сумасшедшее жертвоприношение!
+17
0
+17
Блин, Макс, ну если даже язык учить готов, после этого интервью жди звонка от Эшуорта…
+9
0
+9
В мечтах Максим уже учит английский и просит журналистов произносить свою фамилию как МЮхин.
+5
0
+5
теперь понятно, по какому принципу в МЮ берут
+3
0
+3
The dreams has no limits
+2
0
+2
Ответ Amsterdam
Сумасшедшее жертвоприношение!
Я английский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Мухин!!

(Почти по В.Маяковскому)
+3
-1
+2
Надо сначала соответствовать уровню игроков в АПЛ, а это наверняка сложнее, чем мало-мальски болтать по англиЦки.
А то получится так:
- Алло, это "МЮ"?
- Да!
- Я выучил английский!
- Где играете, как фамилия?
- РПЛ, Мухин я!
- РПЛ, Мухин? Ну вот вы и пролетели!
+2
0
+2
Футболисты понимают, что несут ?!
+2
0
+2
Вот Кучаев знает слово вайб, а что знаешь ты?))
+1
0
+1
Сапогов же отправлял Контэ, нарезки своей игры. Но у того видимо не было видеомагнитофона
+1
0
+1
В нынешнем МЮ не затерялся бы. Более того, судя по тому, как игроки взаимодействуют, знание английского совершенно не обязательно.
+2
-1
+1
Вообще МЮ фактически наш клуб. Его сначала Валера должен был тренировать, потом Смол уже чемодан собрал, но поезд отменили. Ещё они Соловьёва вели вели и видимо куда-то не туда завели. Теперь вот Мухин язык учит
+1
0
+1
Ответ Фут.Боль
В мечтах Максим уже учит английский и просит журналистов произносить свою фамилию как МЮхин.
МанЮхин)))
0
0
0
Ответ СуперКонь
Блин, Макс, ну если даже язык учить готов, после этого интервью жди звонка от Эшуорта…
Эшворт пока там за садиком ухаживает)
0
0
0
Какой-то вечер позерства от ЦСКА сегодня. Чалов, а теперь вот Мухин.
Щенок на ТВ и серьезные деньги зарабатывает в окружении англоговорящего коллектива уже не первый год.
Помню вышел в 18 (19?) лет буквально 10 минут и сразу Иличича приложил...прошли годы и теперь оказывается у пацана есть цель и он к ней идет. Ну-ну)

P.S. Кстати, у Чалова с языком было приемлемо. Знаю с форума "Базеля", где его с Рычковым сравнивали и отметили, что он "из приличной семьи" (так было реально, правда, я форум через гугл.транслейт читал - оригинал не передам) и общается нормально.
0
0
0
Хмм, а я 25 лет назад сначала английский выучил, а потом в штаты поехал работать программистом. Не знал, что наоборот можно было :)
0
0
0
Ну для этого надо сначала в Эредивизи поиграть)
+1
-1
0
Если диплом Английского Бульдога покажет, то возьмут без всяких просмотров
0
0
0
Срочно записываться на курс английского к Мутко..., Фром май харт))).
0
0
0
Не сразу вспомнил что это за тип.Потом вспомнил…Черчесый,Агузаров,макли…
0
0
0
По его словам может сложиться ощущение, что его от МЮ отделяет только незнание английского.
+1
-1
0
Да, на суровую жертву согласен...
0
0
0
Макс, давай в Челси😅
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий