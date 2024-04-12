Артета о борьбе «Арсенала» за титул: «Игроки воодушевлены выступлениями и жаждут большего. Это самая прекрасная часть сезона»

Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Астон Виллой».

«Мы будем знать результаты [«Манчестер Сити» и «Ливерпуля»], но наша обязанность – выиграть свой матч. Такое уже бывало в этом сезоне и повторится в ближайшие недели. Мы сосредоточимся на том, что можем контролировать.

Это замечательная, самая прекрасная часть сезона. У нас очень напряженный график, в воскресенье нас ждет сложная встреча с очень хорошим соперником.

« » многого добилась при , он оказал большое влияние на клуб. Команда все еще играет в еврокубках, и я по-настоящему впечатлен тем, чего она достигла.

Мы не знаем, как она будет играть в воскресенье. Она одержала победу вчера, это хорошая команда. Мы знаем, что она опасна, знаем ее сильные стороны – и постараемся победить.

Давление мотивирует. Игроки воодушевлены тем, что мы делаем, выступлениями команды. Они жаждут большего. Мы знаем, какое нас ждет испытание и насколько хороши мы должны быть для того, чтобы стать чемпионами, но мы будем стараться», – сказал главный тренер « ».