«Арсенал» не проигрывает 8 матчей подряд – 6 побед, 2 ничьих. Поражений нет с февраля
«Арсенал» продлил серию без поражений до 8 матчей.
Сегодня «канониры» сыграли вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В последних 8 матчах во всех турнирах «Арсенал» одержал 6 побед и дважды сыграл вничью.
Команда Микеля Артеты не проигрывает с 21 февраля – тогда лондонцы уступили «Порту» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ.
14 апреля «Арсенал» примет «Астон Виллу», а 17-го на выезде сыграет с «Баварией».
Я еще раз напишу - я не уверен что это так, но после тех повторов что показали у меня сложилось именно такое впечатление
https://twitter.com/i/status/1777809683908047159
https://twitter.com/search?q=saka%20penalty&src=typed_query&f=media
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