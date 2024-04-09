«Арсенал» не проигрывает 8 матчей подряд – 6 побед, 2 ничьих. Поражений нет с февраля

Теги Бавария Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

«Арсенал» продлил серию без поражений до 8 матчей.

Сегодня «канониры» сыграли вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В последних 8 матчах во всех турнирах «Арсенал» одержал 6 побед и дважды сыграл вничью.

Команда Микеля Артеты не проигрывает с 21 февраля – тогда лондонцы уступили «Порту» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ.

14 апреля «Арсенал» примет «Астон Виллу», а 17-го на выезде сыграет с «Баварией».

39 комментариев
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Да не было там пенки, Сака начудил
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Да, Арсеналу опыта не хватает конечно, но именно в таких матчах он и набирается. Баварию они должны проходить, но 2 гола сами себе привезли. Теперь сложновато будет, но шансы есть еще.
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Ответ Nikita Dobrynin
Комментарий удален пользователем
Я не уверен что я прав, но мне показалось что Сака сам специально ногу выставил чтобы зацепиться за Нойера
Я еще раз напишу - я не уверен что это так, но после тех повторов что показали у меня сложилось именно такое впечатление
+7
-1
+6
Ответ Крушение баварского драндулета
Комментарий скрыт
Ну ты то по другому в адрес Баварии и не скажешь)
+5
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+5
Ну Сака, ну боже ты мой, зачем искать контакт? Решать надо было
+7
-3
+4
Ответ darkzzz
в чем позор? Да немного переволновались все таки команда молодая, а так бавария ничего не показала кроме индивидуального мастертстаа отдельных игроков, так что все шансы на проход есть
Наша самая сильная в данный момент сторона - защита, полностью облажалась, привезя два необязательных гола. Нападение с огромным трудом смогло компенсировать провал - и это несмотря на почти подавляющий контроль мяча. Так что тут хорошего-то, тем более перед гостевым матчем?
+3
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+3
как можно такую палку как Хаверц держать все игру и выпускать Мартинели в старте который недавно только восстановился, выйди Жезус и Троссар в старте уверен что в атаке можно было создать намного больше
+6
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+3
Ответ Крушение баварского драндулета
Дорогой мне глубоко пофиг на арсенал и его болельщиков. То, что у болелов арсенала уже стокгольмский синдром в отношении баварии это давно известно. По правилам футбола это пенальти. Удар был акцентированный и на повторе это видно. Сака всё сделал правильно. Увидел, что на него несётся баварский дуболом и резко ушёл в сторону. Отдельный респект за то, что пытался переступить нойера, а не заваливался сразу. Но нойер фолил намеренно и избежать его было невозможно. Судейка нарисовал пеналь на Сане и не свистнул 100% фол на Сака, самолично сделал разницу в 2 мяча.
Какой ты токсичный, душный, неприятный) оставлю тебя со своим мнением, матч получился огонь, неохота последние 5 секунд матча мусолить
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Защитники ментально сломались , выпустили Спринтера Мартинелли который даже в открытию ворота не сможет попасть он же Нунес версия 2.0 , Уайт вообще не свой , и зачем Зинченко который пропускает кого угодно и отбор мяча у него никакой , Одегард играет за жизнь как будто ему сказали сражайся за победу или умри респект ему , а осталные как после похмелья вечером всю ночь тусовались
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Ещё неделю назад писал что Бавария способна удивить... Теперь шансы немцев пройти дальше даже предпочтительней.
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Ответ darkzzz
в чем позор? Да немного переволновались все таки команда молодая, а так бавария ничего не показала кроме индивидуального мастертстаа отдельных игроков, так что все шансы на проход есть
В Мюнхене не ожидайте победы!!! Бавария вам не Эвертон
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+2
Ответ Arsenal till I Die
Комментарий удален модератором
в чем позор? Да немного переволновались все таки команда молодая, а так бавария ничего не показала кроме индивидуального мастертстаа отдельных игроков, так что все шансы на проход есть
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+2
Ответ Тумбочка Тевеса
Я не уверен что я прав, но мне показалось что Сака сам специально ногу выставил чтобы зацепиться за Нойера Я еще раз напишу - я не уверен что это так, но после тех повторов что показали у меня сложилось именно такое впечатление
Согласен, спасибо
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Ответ BBMSK2021
Да не было никакого позора. Все шансы есть еще, чего ты ноешь?
Ну да, по сравнению с последними сезонами Арсена не позор, конечно. Ща ещё четвёртое место в чемпионате займём и попадём в Лч - вообще ахуенно будет. Сплошной успех
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Ответ Крушение баварского драндулета
Комментарий скрыт
Я как очень старый болельщик Арсенала никогда бы не поставил такой пенальти) все в ногах Саки было, вариантов тьма, выбрал на этот раз дурацкий, бывает, ждём победы в Германии)
+1
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+1
Ответ Крушение баварского драндулета
Комментарий скрыт
🥴🥴🤡🤡🤡🤡👎👎
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Опыта Арсеналу не хватило и, может быть, где-то везения. Забей Уайт свой голевой момент при 1:0 и, возможно, психологически было бы легче. Но что есть то есть. Для многих игроков основы (Сака, Эдегор, Мартинелли, Салиба, Габриэль, Уайт, Райс) это была вообще первая игра в карьере в 1/4 финале ЛЧ. Конечно, против более искушённого соперника проблемы будут. Это было ожидаемо. В любом случае для Арсенала этот сезон можно отнести в актив в Лиги Чемпионов, даже если в Мюнхене Бавария вполне ожидаемо победит. Всё-таки 14 лет до этой стадии не доходили.
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+1
Ответ Крушение баварского драндулета
Комментарий скрыт
Обижена?
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Теперь проверят дух и силу пушкарей в гостях. Все будет ясно именно там
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Ответ Lan4ik
Какой ты токсичный, душный, неприятный) оставлю тебя со своим мнением, матч получился огонь, неохота последние 5 секунд матча мусолить
Как же тебе нравится когда баварскому кабинету дарят левый пеналь, а затем отбирают у твоей команды гол в концовке. Готов обосрать собственного игрока, лишь бы не признать, что судья помог баварии. Говорю же это стокгольмский синдром. Огонь матч бавария заковыряла левую пенку и всю оставшуюся игру тянула время) А в конце нойер тупо засадил по ногам нападающего когда тот выходил на пустые ворота и всё норм) Сака всё сделал правильно, справа его накрывал Дэвис, по центру мчался Нойер, он ушёл на свободное пространство слева, где получал массу вариантов, но получил по ногам. Мой видос забанил Ютуб так что можешь посмотреть в Твиттере. Вратарю на выходе разрешено играть только по воротам, любое движение в сторону нападающего если в результате будет контакт это всегда пенальти, Нойер махнул ногой чётко перпендикулярно воротам, при том что он ещё и всем телом мчался вперёд. Это особенно хорошо видно на основной камере.

https://twitter.com/i/status/1777809683908047159

https://twitter.com/search?q=saka%20penalty&src=typed_query&f=media
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Ответ And Justice for All
Опыта Арсеналу не хватило и, может быть, где-то везения. Забей Уайт свой голевой момент при 1:0 и, возможно, психологически было бы легче. Но что есть то есть. Для многих игроков основы (Сака, Эдегор, Мартинелли, Салиба, Габриэль, Уайт, Райс) это была вообще первая игра в карьере в 1/4 финале ЛЧ. Конечно, против более искушённого соперника проблемы будут. Это было ожидаемо. В любом случае для Арсенала этот сезон можно отнести в актив в Лиги Чемпионов, даже если в Мюнхене Бавария вполне ожидаемо победит. Всё-таки 14 лет до этой стадии не доходили.
Я тоже смотрю на результат с этой позиции. Уже сделан большой шаг вперёд.
Попробуем взять Альянц Арену
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Ответ Фанат спорта01
Ну окей,в гостях нужно просто играть в контратаках как сегодня сделала Бавария. Они всё равно в позиционной атаке нулевые.
😂🤣
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Ответ Злой Руся
Комментарий удален пользователем
Они спят уже, они Дортмунд хоронят с группы еще😂😂
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Ответ Arsenal till I Die
Наша самая сильная в данный момент сторона - защита, полностью облажалась, привезя два необязательных гола. Нападение с огромным трудом смогло компенсировать провал - и это несмотря на почти подавляющий контроль мяча. Так что тут хорошего-то, тем более перед гостевым матчем?
арсенал тилл ай дай, но уже сливает ганнеров во втором матче, «болельщик». мне тебя жаль, обделенный вниманием ребенок
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Ответ Arsenal till I Die
Комментарий удален модератором
Да не было никакого позора. Все шансы есть еще, чего ты ноешь?
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Ответ gninnur esrever*
Очень плохой. Равно вылету
За что минуснули меня? Я же матч Сити Реала смотрел, не хочу пересматривать Баварию арсенад
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Ну че как играл Арсенал против Баварии? Дайте комментарии. 2:2 вроде неплохой результат для них
Очень плохой. Равно вылету
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Ответ Тумбочка Тевеса
Я не уверен что я прав, но мне показалось что Сака сам специально ногу выставил чтобы зацепиться за Нойера Я еще раз напишу - я не уверен что это так, но после тех повторов что показали у меня сложилось именно такое впечатление
Тебе не показалось
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Хороший результат!
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Ожидали большего
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