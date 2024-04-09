«Арсенал» не проигрывает 8 матчей подряд – 6 побед, 2 ничьих. Поражений нет с февраля

«Арсенал» продлил серию без поражений до 8 матчей.

Сегодня «канониры» сыграли вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала .

В последних 8 матчах во всех турнирах « » одержал 6 побед и дважды сыграл вничью.

Команда Микеля не проигрывает с 21 февраля – тогда лондонцы уступили «Порту» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ.

14 апреля «Арсенал» примет «Астон Виллу», а 17-го на выезде сыграет с «Баварией».