Вильям Галлас: «Арсенал» выиграет АПЛ в следующем году, а не в этом. Трансфер Мудрика может им помочь»
Вильям Галлас считает, что Михаил Мудрик мог бы помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ.
– Михаила Мудрика называют потенциальным игроком «Арсенала». Что вы об этом думаете?
– Я знаю, что Эммануэль Пети говорил о возможном переходе Мудрика в «Арсенал», поскольку он нравится Артете. Мудрик мог бы хорошо подойти, учитывая его скорость и качество игры, и именно поэтому он нравится Артете.
До того, как он перешел в «Челси», «Арсенал» почти подписал его, но он передумал, и об этом нельзя забывать.
Я уже говорил, что «Арсенал» выиграет титул в следующем году, а не в этом, и если они подпишут Мудрика, это может им помочь», – сказал бывший защитник «Челси» и «Арсенала».
Галлас о Мудрике: «Если «Арсенал» предложит крупную сумму, «Челси» придется его продать из-за финансовых проблем. Непонятно, как клуб оказался в такой ситуации»
Дать голову (руку) на отсечение. Выражать абсолютную уверенность в чем-либо; уверять в истинности чего-либо. Отчасти аналогично выражениям: держать пари, биться об заклад.