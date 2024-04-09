Вильям Галлас: «Арсенал» выиграет АПЛ в следующем году, а не в этом. Трансфер Мудрика может им помочь»

Теги Челси Вильям Галлас Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Эммануэль Пети Михаил Мудрик Футбол

Вильям Галлас считает, что Михаил Мудрик мог бы помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ.

Михаила Мудрика называют потенциальным игроком «Арсенала». Что вы об этом думаете?

– Я знаю, что Эммануэль Пети говорил о возможном переходе Мудрика в «Арсенал», поскольку он нравится Артете. Мудрик мог бы хорошо подойти, учитывая его скорость и качество игры, и именно поэтому он нравится Артете.

До того, как он перешел в «Челси», «Арсенал» почти подписал его, но он передумал, и об этом нельзя забывать.

Я уже говорил, что «Арсенал» выиграет титул в следующем году, а не в этом, и если они подпишут Мудрика, это может им помочь», – сказал бывший защитник «Челси» и «Арсенала».

Галлас о Мудрике: «Если «Арсенал» предложит крупную сумму, «Челси» придется его продать из-за финансовых проблем. Непонятно, как клуб оказался в такой ситуации»

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33 комментария
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Трансфер Мудрика в Челси уже помог Арсеналу.
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Это все конечно круто, но чем он поможет? Мартинелли и Троссар в два раза лучше
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нужно тогда поскорее в этом сезоне выиграть пока Мудрик не пришёл
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Ахахах, хорошая шутка
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Из серии: Трансфер Антони (спиннер из МЮ) может помочь Сити
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Лично мне Мудрик не нравится, игрок бей-беги, и в Арсенале он сто лет не нужен.
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Мудрик не нужен! Хорошо, что вместо него Троссарда взяли, бельгиец очень хорош!
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Ответ Висита Эльмурзаев
Комментарий скрыт
А если выиграет, что себе отсечешь, Ванга? Уши?
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Ответ Висита Эльмурзаев
Комментарий скрыт
Вот это анекдот
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Ответ Ебздрогыч
Трансфер Мудрика в Челси уже помог Арсеналу.
Своим отсутствием?
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Трудно представить, чем бы Мудрик помог Арсеналу в борьбе за титул. Хотя я не сомневаюсь, что он бы играл в Арсенале в основе и гораздо продуктивнее, чем в Челси.
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Хорошо накинул. Почему не Мбапе, не Холланд, не Леау.
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предлагаю всем клубам апл покупать мудрика каждое лето и становиться чемпионом по очереди. а то, что челси в этом году не стал чемпионом, спишем на адаптацию украинского кудесника
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И в этом, и в следующем 🔴
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Ответ alessandroma
А почему должен?
Есть такая фраза, когда уверен в чем-то.

Дать голову (руку) на отсечение. Выражать абсолютную уверенность в чем-либо; уверять в истинности чего-либо. Отчасти аналогично выражениям: держать пари, биться об заклад.
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Галлас снова херню несёт
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Ответ Alon Raven
Он заиграл бы везде, кроме такого Челси. Что бы заиграть в Челси надо быть гением.
Ну, Палмер играет классно, Энцо, в целом, тоже уровень показывает. Но Мудрик явно типличный игрок, Артета таких любит
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Ответ rude.
Для глубины За Марти и Троссаром нету ничего. Если будет возможность взять по сниженной цене (ясно что Челси не вернет все деньги), то почему нет? Для ротации, местных кубков, это очень ок опция.
Нет никого кроме Жезуса)
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Ответ Ебздрогыч
Трансфер Мудрика в Челси уже помог Арсеналу.
Будто Арсенал каким-то образом на это влииял. Арсенал очень его хотел, но он выбрал Челси, поэтому Арсенал просто переключился на других. Если бы не этот факт, то перешёл бы к Артете, и я уверен, что выглдил бы лучше, учитывая наличие в Арсенале системы и тренера, а не хаоса Поча.
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Мудро
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Дикарь, давай обратно в аул
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Интересное мнение
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Нужен топ нападающий и всё! Мудрики пусть затпенсов пылят
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Если только трансфер Мудрика в Ман Сити
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Да да. Заберите пожалуйста. Там и Зина, парню нескучно будет
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