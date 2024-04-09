Вильям Галлас: «Арсенал» выиграет АПЛ в следующем году, а не в этом. Трансфер Мудрика может им помочь»

Вильям Галлас считает, что Михаил Мудрик мог бы помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ.

– называют потенциальным игроком «Арсенала». Что вы об этом думаете?

– Я знаю, что говорил о возможном переходе Мудрика в «Арсенал», поскольку он нравится . Мудрик мог бы хорошо подойти, учитывая его скорость и качество игры, и именно поэтому он нравится Артете.

До того, как он перешел в «Челси», «Арсенал» почти подписал его, но он передумал, и об этом нельзя забывать.

Я уже говорил, что «Арсенал» выиграет титул в следующем году, а не в этом, и если они подпишут Мудрика, это может им помочь», – сказал бывший защитник «Челси» и « ».

Галлас о Мудрике: «Если «Арсенал» предложит крупную сумму, «Челси» придется его продать из-за финансовых проблем. Непонятно, как клуб оказался в такой ситуации»