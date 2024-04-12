Макманаман о 0:3 «Ливерпуля» в ЛЕ: «Люди ожидали, что они пешком дойдут до финала – «Аталанта» положила конец этим разговорам. У них просто отвалились колеса»
Стив Макманаман высказался о поражении «Ливерпуля» в 1/4 Лиги Европы.
«Аталанта» победила «Ливерпуль» со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Эта победа более значима для них [«Аталанты»]. В этот раз они играли против фаворитов (турнира – Спортс) на «Энфилде». Люди ожидали, что «Ливерпуль» пешком дойдет до финала, и «Аталанта» положила конец этим разговорам.
«Ливерпуль» выглядел очень средне. Они были великолепны в этом сезоне, но вчера... У них просто отвалились колеса. Все замены не сработали так, как это было [в других матчах] в этом году», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Стив Макманаман в интервью TNT Sports.
Ответный матч состоится 18 апреля в Бергамо.