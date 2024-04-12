Макманаман о 0:3 «Ливерпуля» в ЛЕ: «Люди ожидали, что они пешком дойдут до финала – «Аталанта» положила конец этим разговорам. У них просто отвалились колеса»

Теги Аталанта Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия Лига Европы УЕФА Стив Макманаман Футбол

Стив Макманаман высказался о поражении «Ливерпуля» в 1/4 Лиги Европы.

«Аталанта» победила «Ливерпуль» со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Эта победа более значима для них [«Аталанты»]. В этот раз они играли против фаворитов (турнира – Спортс) на «Энфилде». Люди ожидали, что «Ливерпуль» пешком дойдет до финала, и «Аталанта» положила конец этим разговорам.

«Ливерпуль» выглядел очень средне. Они были великолепны в этом сезоне, но вчера... У них просто отвалились колеса. Все замены не сработали так, как это было [в других матчах] в этом году», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Стив Макманаман в интервью TNT Sports.

Ответный матч состоится 18 апреля в Бергамо.

 

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4 комментария
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Горькая правда состоит в том, что Клопп недооценил соперника, поэтому и выставил полудублеров за основу. Я сам стал болеть за Ливерпуль из-за него, но тут, как говорится, и на старуху бывает… Злую шутку сыграла и легкая победа над Спартой, подумалось, наверно, что в преддверии сложных игр в АПЛ можно сыграть в экономичном режиме
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Спасибо СпортсУ за пояснения)
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Скрип колесаааа... Лужи и грязь дорог...
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