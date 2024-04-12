«Аталанта» дважды обыграла «Ливерпуль» в гостях в еврокубках. Ранее это удалось лишь «Реалу» и «Барсе» 

«Аталанта» – 3-й в истории клуб, дважды обыгравший «Ливерпуль» в гостях в еврокубках.

В четверг бергамаски разгромили мерсисайдцев на «Энфилде» (3:0) в первом матче 1/4 финала .

В ноябре 2020 года «Аталанта» победила «Ливерпуль» на выезде (2:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее дважды обыграть «красных» в гостях в еврокубках удалось лишь «Барселоне» (1:0, 3:1) и « » (5:2, 3:0).

«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде». Жуткие 0:3