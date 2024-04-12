«Аталанта» дважды обыграла «Ливерпуль» в гостях в еврокубках. Ранее это удалось лишь «Реалу» и «Барсе»
«Аталанта» – 3-й в истории клуб, дважды обыгравший «Ливерпуль» в гостях в еврокубках.
В четверг бергамаски разгромили мерсисайдцев на «Энфилде» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
В ноябре 2020 года «Аталанта» победила «Ливерпуль» на выезде (2:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее дважды обыграть «красных» в гостях в еврокубках удалось лишь «Барселоне» (1:0, 3:1) и «Реалу» (5:2, 3:0).
Что нибудь в духе "наш ливерпуль мечтал о квадрупле, но вчера нас продырявили три раза, а в выходные два раза, поэтому теперь будем бороться за кубок Англии "
Тут её не любят