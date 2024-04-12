«Аталанта» дважды обыграла «Ливерпуль» в гостях в еврокубках. Ранее это удалось лишь «Реалу» и «Барсе» 

Теги Аталанта Энфилд Ливерпуль Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Аталанта» – 3-й в истории клуб, дважды обыгравший «Ливерпуль» в гостях в еврокубках.

В четверг бергамаски разгромили мерсисайдцев на «Энфилде» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

В ноябре 2020 года «Аталанта» победила «Ливерпуль» на выезде (2:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее дважды обыграть «красных» в гостях в еврокубках удалось лишь «Барселоне» (1:0, 3:1) и «Реалу» (5:2, 3:0).

«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде». Жуткие 0:3

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21 комментарий
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Хитрый дед Гасперини опять всех надул. Притворились убогой командой с донным Кальяри и тут же хлопнули Ливерпуль. Миранчука на банке опять запер. Слишком хорош был в последнее время.
+17
-3
+14
Худшая игра за последний год точно. На моей памяти так же ущербно мы играли с Астон Виллой в 20 году, когда 7-2 проиграли.
+13
0
+13
В такие моменты не хватает юзера с ником «Гений в очках»
+7
0
+7
Ответ Just Tonight
В такие моменты не хватает юзера с ником «Гений в очках»
И не говори)
Что нибудь в духе "наш ливерпуль мечтал о квадрупле, но вчера нас продырявили три раза, а в выходные два раза, поэтому теперь будем бороться за кубок Англии "
+6
0
+6
Ответ igorkruglov
что-то лига, которая "на голову выше всех стальных", в еврокубках пока поскрипывает
Убери Гения Гвардиолу и АПЛ опять годами ничего не будет выигрывать. У любого середняка в Ла Лиге больше мысли в игре чем у любой команды АПЛ
+6
-2
+4
Ответ Born is the King
У Ливера большое лобби на острове не только в ФА , но и среди журналюг. Что говорить, если такого среднего игрока Стиви Плющенко ставят в одном ряду с Лэмпардом и Скоулзом)
Спасибо за то что пишешь правду
Тут её не любят
+4
0
+4
Ответ Emma Nevskaia
откуда вы такие беретесь ?
Не нравится правду читать о Квадропутле?
+6
-2
+4
Ответ Jlaw
Ну Ливерпуль чисто судейская команда, в Англии их тянут, в ЕК нет. Результат полностью по делу.
У Ливера большое лобби на острове не только в ФА , но и среди журналюг. Что говорить, если такого среднего игрока Стиви Плющенко ставят в одном ряду с Лэмпардом и Скоулзом)
+12
-9
+3
Гасперини хозяин Клоппа.
+3
-1
+2
За неделю Клопп почти слил шансы на все. Сначала с кризисным МЮ спас очко благодаря Тейлору. Сегодня отлетел от 6 команды Италии. В итоге только КАЛ и останется, добытый мифическими школьниками. 😆
+7
-5
+2
Гасперини на классе
+2
0
+2
Ну Ливерпуль чисто судейская команда, в Англии их тянут, в ЕК нет. Результат полностью по делу.
+12
-10
+2
Ответ Jlaw
Ну Ливерпуль чисто судейская команда, в Англии их тянут, в ЕК нет. Результат полностью по делу.
откуда вы такие беретесь ?
+8
-7
+1
что-то лига, которая "на голову выше всех стальных", в еврокубках пока поскрипывает
+1
0
+1
Как бы гудбай Ливерпуль
+2
-1
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Молодцы,как будто вернулся в старые времена,конда Аталанта была грозной силой
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Ответ Step_up
Хитрый дед Гасперини опять всех надул. Притворились убогой командой с донным Кальяри и тут же хлопнули Ливерпуль. Миранчука на банке опять запер. Слишком хорош был в последнее время.
Видимо Гасперини забил на чемпионат и решил через ЛЕ выйти в ЛЧ.
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Клопп не сумел напиться итальянской крови, Гасперини его раздавил.
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Злые гении)
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Ответ Just Tonight
В такие моменты не хватает юзера с ником «Гений в очках»
А куда он пропал ?
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