Рафинья признан игроком недели в ЛЧ. Он сделал дубль в игре с «ПСЖ»
Рафинья признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Бразилец в гостевом матче 1/4 финала с «ПСЖ» сделал дубль и помог «Барсе» победить со счетом 3:2.
На звание игрока недели претендовали также Фил Фоден («Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Антуан Гризманн («Атлетико»).
Один между ног Давид Луизу прокинув
Мне бонус 2% за участие в переговорах ))
Тем более, учитывая наличие в ПСЖ его бывшего конкурента по позиции
Как же достал этот хейт человека, который второй год тащит клуб