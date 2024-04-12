Рафинья признан игроком недели в ЛЧ. Он сделал дубль в игре с «ПСЖ»

Теги Манчестер Сити Барселона Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал рейтинги Антуан Гризманн Мартин Эдегор Рафинья Диас Филип Фоден Футбол

Рафинья признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Бразилец в гостевом матче 1/4 финала с «ПСЖ» сделал дубль и помог «Барсе» победить со счетом 3:2.

На звание игрока недели претендовали также Фил ФоденМанчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Антуан ГризманнАтлетико»).

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18 комментариев
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Этот парень тот еще фейк бразилец, но работяга редкостный, красавец. Не в первый раз кстати в важных играх приносит пользу
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Вполне заслуженно. Молодец - помог команде добыть победу на выезде .
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Суарес сделал дубль в Париже!
Один между ног Давид Луизу прокинув
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Вполне заслужено. После выпендрёжников, которые предвкушали поражение Барсы, сто пудов заслужил! Фоден и Рафинья - оба огонь!
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Ответ фк кабинет
Без вопросов.Рафинья отправил парижский кабинет на вылет из ЛЧ.
давай без вот этого шапкозакидательства, мы не Сити
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Саудиты, за такого топаря 100 млн мало! Давайте 200!

Мне бонус 2% за участие в переговорах ))
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Комментарий удален пользователем
Надеюсь, ещё и в ответке парочку голевых действий добавит
Тем более, учитывая наличие в ПСЖ его бывшего конкурента по позиции
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Абсолютно заслуженно. Рафинья вообще уникален. В одном и том же матче может одновременно тонну хейта от своих же выхватить за кучу запоротых моментов, и при этом наклепать, стать игроком недели, что признают сторонние болельщики)
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Рафинья очень хорошо сыграл. Умеет этот бразилец добывать важные победы
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в том матче он пахал как Ди Мария. очень круто сыграл. сазлужил!
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Рафинья заметно прибавил и превратился по сути в очень важного игрока основы Барселоны
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Заслужил однозначно, в месте с командой. Любой стоящий игрок без партнеров никто.
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Заслужил,искренне рад за него 💪🏻
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Ответ b_arfa
Этот парень тот еще фейк бразилец, но работяга редкостный, красавец. Не в первый раз кстати в важных играх приносит пользу
Хочешь статистику, по которой он будет в топе по обводкам?
Как же достал этот хейт человека, который второй год тащит клуб
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