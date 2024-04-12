Рафинья признан игроком недели в ЛЧ. Он сделал дубль в игре с «ПСЖ»

Рафинья признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Бразилец в гостевом матче 1/4 финала с «ПСЖ» сделал дубль и помог «Барсе» победить со счетом 3:2.

На звание игрока недели претендовали также (« »), Мартин Эдегор (« ») и (« »).