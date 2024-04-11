Рафинья, Фоден и Гризманн – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала чемпионов.

Хавбек « » в матче с «Баварией» (2:2) преодолел дистанцию в 12,02 км, развил скорость в 32,2 км/ч, точность передач – 88%.

Форвард « » сделал голевую передачу в матче с дортмундской «Боруссией» (2:1).

Хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден забил гол в матче с «Реалом» (3:3).

Вингер «Барселоны» Рафинья сделал дубль в матче с «ПСЖ» (3:2).