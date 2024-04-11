Педри о 3:2 с «ПСЖ»: «Барса» вышла сражаться как одна из лучших команд мира. Отличная игра, Рафинья забил божественно»
Педри прокомментировал победу «Барселоны» над «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Хави сказал мне, чтобы я ворвался в игру, надавил. Я вышел с большим желанием помочь, и так получился этот пас [на Рафинью].
Оба тренера любят этот стиль и выросли на нем. Это была отличная игра.
Рафинья – игрок, который не перестает бить, я всегда стараюсь искать его, и он забил просто божественно.
Мы вышли на поле, чтобы сразиться так, как мы можем, как одна из лучших команд в мире. Лучшая, я считаю. Мы вышли, чтобы сразиться с соперником.
Второй матч еще впереди. Мы должны помнить, что это «ПСЖ», это четвертьфинал, они не собираются ничего нам отдавать, и мы должны выступить так же или даже еще сильнее», – сказал полузащитник «Барселоны» Педри.