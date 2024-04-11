Педри о 3:2 с «ПСЖ»: «Барса» вышла сражаться как одна из лучших команд мира. Отличная игра, Рафинья забил божественно»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Рафинья Диас Педри Футбол

Педри прокомментировал победу «Барселоны» над «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Хави сказал мне, чтобы я ворвался в игру, надавил. Я вышел с большим желанием помочь, и так получился этот пас [на Рафинью].

Оба тренера любят этот стиль и выросли на нем. Это была отличная игра.

Рафинья – игрок, который не перестает бить, я всегда стараюсь искать его, и он забил просто божественно.

Мы вышли на поле, чтобы сразиться так, как мы можем, как одна из лучших команд в мире. Лучшая, я считаю. Мы вышли, чтобы сразиться с соперником.

Второй матч еще впереди. Мы должны помнить, что это «ПСЖ», это четвертьфинал, они не собираются ничего нам отдавать, и мы должны выступить так же или даже еще сильнее», – сказал полузащитник «Барселоны» Педри.

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6 комментариев
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Да и ты нашел его божественно Педри. Скромняга.
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Барселона есть была и останется легендарной командой.
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Наш голденбой, спасибо!
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Собрались с его выходом. Пас конфетка. Центр почти вернули после его выхода.
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Вышел и взял мяч под контроль сразу, гениальный пас , здоровья самое главное, наша звездчока. А с Кадисом можно и поберечь его )
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