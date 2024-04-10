Игроки «МЮ» не старше 19 лет отыграли 3637 минут в сезоне АПЛ – больше, чем у остальных клубов топ-6 лиги вместе взятых

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» использует молодых игроков активнее всех в топ-6 АПЛ.

В нынешнем сезоне АПЛ игроки в возрасте до 19 лет в составе манкунианцев получили в общей сложности 3637 минут игрового времени.

При этом другие клубы из первой шестерки турнирной таблицы – «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» – в сумме предоставили молодым игрокам 1245 минут.

Наименее активно среди клубов из топ-6 АПЛ футболистов до 19 лет задействует «Арсенала» – 14 минут.

13 комментариев
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Но у Клоппа же дети)
+33
-5
+28
Ответ Bazilic
Но у Клоппа же дети)
Это фишка Ливерпуля
вечно прибедняются и выстраивают себе образ, что они бедные-несчастные, что весь мир против них)
+26
-7
+19
Ответ Bazilic
Но у Клоппа же дети)
Только на голову 😁
+9
-1
+8
Не просто больше, а в 3 раза больше, чем вся шестёрка выше
+6
-1
+5
Ответ RealJon
Нуу, Гарначо тоже 19 вообще то ))) по сути только эти 2 игроки уровень МЮ, другие мимо
рано говорить, что другие мимо.. тот же Камбвала и Форсон очень талантливые ребята, время нужно
+5
-1
+4
Ответ PIT-BUL
Ох этот вечно молодой Джони Эванс
Так Эванс планировался лишь пятым ЦЗ, и даже он выбыл из строя из-за травмы
+4
0
+4
Ох этот вечно молодой Джони Эванс
+3
-1
+2
Ответ ман сити фейк
Один Майну отыграл треть этих минут
Нуу, Гарначо тоже 19 вообще то )))
по сути только эти 2 игроки уровень МЮ, другие мимо
+5
-4
+1
Один Майну отыграл треть этих минут
+2
-2
0
Видимо из-за Гарначо и Майну. А если не старше 21 лет считать, то лидер возможно поменяется
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Ответ Bazilic
Но у Клоппа же дети)
Дети были в финале кубка вообще-то
+1
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