Игроки «МЮ» не старше 19 лет отыграли 3637 минут в сезоне АПЛ – больше, чем у остальных клубов топ-6 лиги вместе взятых

«Манчестер Юнайтед» использует молодых игроков активнее всех в топ-6 АПЛ.

В нынешнем сезоне АПЛ игроки в возрасте до 19 лет в составе манкунианцев получили в общей сложности 3637 минут игрового времени.

При этом другие клубы из первой шестерки турнирной таблицы – « », « », « », « » и « » – в сумме предоставили молодым игрокам 1245 минут.

Наименее активно среди клубов из топ-6 АПЛ футболистов до 19 лет задействует «Арсенала» – 14 минут.