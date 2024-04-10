Игроки «МЮ» не старше 19 лет отыграли 3637 минут в сезоне АПЛ – больше, чем у остальных клубов топ-6 лиги вместе взятых
«Манчестер Юнайтед» использует молодых игроков активнее всех в топ-6 АПЛ.
В нынешнем сезоне АПЛ игроки в возрасте до 19 лет в составе манкунианцев получили в общей сложности 3637 минут игрового времени.
При этом другие клубы из первой шестерки турнирной таблицы – «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» – в сумме предоставили молодым игрокам 1245 минут.
Наименее активно среди клубов из топ-6 АПЛ футболистов до 19 лет задействует «Арсенала» – 14 минут.
вечно прибедняются и выстраивают себе образ, что они бедные-несчастные, что весь мир против них)
по сути только эти 2 игроки уровень МЮ, другие мимо