Фердинанд про «МЮ»: «Хаотичный футбол камикадзе. Тен Хаг отлично работает, если «сезам, откройся» – то, что нам нужно»

Рио Фердинанд раскритиковал стиль игры «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

В воскресенье « » сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2) в матче 32-го тура . Это третья игра подряд, в которой команда тен потеряла очки, несмотря на преимущество в счете.

«Раньше тренер выходил со словами: «Если кто-то не видит наш стиль, то я не знаю, на что вы смотрите». По сути, он сказал: «У нас есть стиль игры». Клянусь, я каждый раз верю ему, хотя и сомневаюсь. Но потом я смотрю и думаю: «Что это?»

После матча с «Ливерпулем» я говорил, что если «камикадзе», «сезам, откройся», «отсутствие контроля над игрой» – то, что нам нужно, тогда тен Хаг справился, это отличная работа. Потому что именно в это мы и играем.

Это можно списать на травмы – у нас много травм. Но травмы есть у многих, и они все равно играют в стиле, к которому стремятся. Я не думаю, что стиль тен Хага – это этот хаотичный футбол камикадзе.

Такой футбол приводит к тому, что игроки проявляют свои худшие качества. Например, , который столько выиграл и был отличным игроком, будет выглядеть хуже при вот такой вот тактике. Открытый футбол с огромными пространствами вокруг него. В этой полузащите полузащитники иногда находятся в 20 ярдах друг от друга. Такого никогда не случалось в «Реале», поэтому там мы не видели его худших качеств. В его случае речь о мобильности. То же самое касается и Кобби Майну. Когда есть структура, такого не бывает.

Мы играем так, что видны именно их худшие черты. Из-за этого игроки выглядят еще хуже. Вы посмотрите на Хейлунда: сколько мячей он получил в штрафной, на ход? Похоже, на его сильных сторонах не играют. Когда играет 19-летний центральный защитник [Вилли Камбвала], ему никто не помогает. Учитывая, сколько раз «Ливерпуль» передавал мяч от защитника прямиком атакующему игроку, я считаю, что его игра была великолепной, поскольку ему приходилось сталкиваться с вещами, с которыми структурированной команде не пришлось бы сталкиваться так часто.

В команде происходит много того, из-за чего мы не видим лучших качеств наших игроков. И дело в том, как устроена команда», – сказал .

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