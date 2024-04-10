Защитник «Сочи» Заика о работе с Морено: «В плане игры получаем удовольствие. Не хочется сравнивать с нашим прошлым футболом» 

Теги премьер-лига Россия Кирилл Заика Сочи Роберт Морено Футбол

Кириллу Заике нравится игра «Сочи» под руководством тренера Роберта Морено.

Защитник «Сочи» высказался после матча Мир РПЛ с «Ростовом» (2:2).

— Где‑то у нас и напрашивались длинные передачи в игре, потому что «Ростов» много прессингует. За спиной большие зоны всегда. Может быть, мы их много делали, стоило сыграть более надежно.

— Нравится ли вам сейчас тот футбол, в который играет «Сочи»?

— Приятно, когда команда контролирует игру. Да, пропускаем практически в каждом матче, это стоит наладить. Но в плане содержания игры, как это выглядит — мы получаем удовольствие. Не хочется сравнивать с нашим прошлым футболом, — сказал Заика.

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