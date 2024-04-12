Широков не считает «Краснодар» – «Зенит» игрой сезона: «Чего ерунду-то говорить, еще семь матчей останется, играть и играть. Может, «Динамо» выдаст победную серию и вернется в гонку»

Роман Широков высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

« » в субботу примет «Зенит» в 24-м туре Мир .

– Команды нестабильны в начале весны, поэтому и ожидания так себе. Вендел – это, конечно, большая потеря для «Зенита». Полноценно его заменить не сможет никто, ни Ахметов, ни Коваленко с Ерохиным и Васильевым. Хотя Коваленко в перспективе может выйти на такой же уровень, но сейчас он играет меньше, чем ему хотелось.

– Многие отмечают этот матч как встречу всего сезона. Вы как считаете?

– Ну нет. Слушайте, еще играть и играть, семь матчей останется. Чего тут ерунду‑то говорить. Если бы такой матч случился за три‑четыре тура до конца РПЛ, тогда да. А сейчас кто‑то победит, в следующем матче проиграет – и все на круги своя.

Дальше важные матчи, с серьезными соперниками. В этом сезоне в битве с аутсайдерами никто не дает гарантии победы. В игре с «Балтикой» питерцы вели, а если бы в конце какой‑то шальной залетел, и все. Такая же история у «Краснодара».

Может, вообще « » вернется в гонку, выдаст победную серию. Все может быть, – сказал экс‑футболист « » и «Краснодара» .