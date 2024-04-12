Широков не считает «Краснодар» – «Зенит» игрой сезона: «Чего ерунду-то говорить, еще семь матчей останется, играть и играть. Может, «Динамо» выдаст победную серию и вернется в гонку»
Роман Широков высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Краснодар» в субботу примет «Зенит» в 24-м туре Мир РПЛ.
– Команды нестабильны в начале весны, поэтому и ожидания так себе. Вендел – это, конечно, большая потеря для «Зенита». Полноценно его заменить не сможет никто, ни Ахметов, ни Коваленко с Ерохиным и Васильевым. Хотя Коваленко в перспективе может выйти на такой же уровень, но сейчас он играет меньше, чем ему хотелось.
– Многие отмечают этот матч как встречу всего сезона. Вы как считаете?
– Ну нет. Слушайте, еще играть и играть, семь матчей останется. Чего тут ерунду‑то говорить. Если бы такой матч случился за три‑четыре тура до конца РПЛ, тогда да. А сейчас кто‑то победит, в следующем матче проиграет – и все на круги своя.
Дальше важные матчи, с серьезными соперниками. В этом сезоне в битве с аутсайдерами никто не дает гарантии победы. В игре с «Балтикой» питерцы вели, а если бы в конце какой‑то шальной залетел, и все. Такая же история у «Краснодара».
Может, вообще «Динамо» вернется в гонку, выдаст победную серию. Все может быть, – сказал экс‑футболист «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков.
И практически без последствий.