Широков не считает «Краснодар» – «Зенит» игрой сезона: «Чего ерунду-то говорить, еще семь матчей останется, играть и играть. Может, «Динамо» выдаст победную серию и вернется в гонку»

Теги Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Александр Ерохин Ильзат Ахметов Матч ТВ Вендел Дмитрий Васильев 2004 Александр Коваленко Футбол

Роман Широков высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Краснодар» в субботу примет «Зенит» в 24-м туре Мир РПЛ.

– Команды нестабильны в начале весны, поэтому и ожидания так себе. Вендел – это, конечно, большая потеря для «Зенита». Полноценно его заменить не сможет никто, ни Ахметов, ни Коваленко с Ерохиным и Васильевым. Хотя Коваленко в перспективе может выйти на такой же уровень, но сейчас он играет меньше, чем ему хотелось.

Многие отмечают этот матч как встречу всего сезона. Вы как считаете?

– Ну нет. Слушайте, еще играть и играть, семь матчей останется. Чего тут ерунду‑то говорить. Если бы такой матч случился за три‑четыре тура до конца РПЛ, тогда да. А сейчас кто‑то победит, в следующем матче проиграет – и все на круги своя.

Дальше важные матчи, с серьезными соперниками. В этом сезоне в битве с аутсайдерами никто не дает гарантии победы. В игре с «Балтикой» питерцы вели, а если бы в конце какой‑то шальной залетел, и все. Такая же история у «Краснодара».

Может, вообще «Динамо» вернется в гонку, выдаст победную серию. Все может быть, – сказал экс‑футболист «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков.

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7 комментариев
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В гонку может и Динамо вернуться или еще кто-либо, но чемпионами будут Зенит или Краснодар, а остальные пусть дальше участвуют в гонках, если с футболом проблемы.
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Динамо с Краснодаром в последнем туре играет.
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Динамо может и выдаст, но Лещук будет против.😅😅😅
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Ну конечно. Особенно Динамо.
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Для Широкова лучшим матчем будет тот, где можно не стесняясь избить судью.
И практически без последствий.
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