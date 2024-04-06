Фанаты «Зенита-2» скандировали кричалку «Банана, банана-мама, в жопу ###### Широкова Романа». Болельщики «Леон Сатурна» поддержали заряд о гендиректоре своего клуба

Теги Зенит Леон Сатурн Роман Широков болельщики Вторая лига Б Зенит-2 брань контент Футбол

Фанаты оскорбляли Романа Широкова на матче «Зенит-2» – «Леон Сатурн».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0 в матче 1-го тура группы 2 LEON Второй лиги Б.

После четвертого гола болельщики петербуржцев начали скандировать нецензурную кричалку о бывшем игроке «Зенита»: «Банана, банана-мама, в жопу ###### (трахнули – Sports) Широкова Романа».

Фанаты клуба из Раменского поддержали кричалку о генеральном директоре своего клуба, сообщает телеграм-канал Ultras Action.

У Широкова случались конфликты с болельщиками «Зенита» во время выступлений за команду.

54 комментария
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Новость поднимающая настроение)
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+120
Народная любовь, чё
+95
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+93
Ну а чего нет-то?)
+52
-1
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"Фанаты клуба из Раменского поддержали кричалку о генеральном директоре своего клуба"

Долго смеялся после этого. )
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-2
+46
Молодцы
+35
-2
+33
Наоборот это самое цензурное что может прозвучать в адрес Широкова.
+27
-1
+26
Заслужил.
+23
-2
+21
Ответ Unknown Noname
Народная любовь, чё
Народная мудрость! )
+22
-1
+21
Ностальгическая новость!
+20
-1
+19
А можно писать я тебя ###### ( трахаю) в жопу? Бан не прилетит?
+20
-5
+15
Ответ ОттоДракула
"Фанаты клуба из Раменского поддержали кричалку о генеральном директоре своего клуба" Долго смеялся после этого. )
Ну так, Роман поспособствовал переименованию "Сатурна" в "Леон-Сатурн", чему болельщики клуба были отнюдь не рады. Так что ожидаемо.
+12
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+11
Широков народный любимец - поэтому эту кричалку поддержали бы болельщики очень многих клубов.
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0
+9
Слава богу, не расизм.)
+7
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А Роман тоже подпевал?)
+6
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+5
Ответ Willy Kambwala
Новость поднимающая настроение)
Оказывается болельщики зенита бывают хорошими парнями !!!!
+5
0
+5
Пятёрочку Широкову
+5
0
+5
Надеюсь, фаны Спартака не предъявят авторские претензии
+5
-1
+4
(трахнули – Sports)

все что нужно знать о редакторах Спортса😅
+4
0
+4
Ответ Чебурашка от Гены
А можно писать я тебя ###### ( трахаю) в жопу? Бан не прилетит?
Россия - свободная страна. Можно даже ##### в жопу, если больше делать нечего. Главное, не пропагандировать)
+6
-2
+4
Наконец - то прилетело Широкову по заслугам.
+3
0
+3
Не обязательно было писать трахнули, можно было синонимом – отжарили, насовали в дупло ...
+3
0
+3
Ответ Inside 88 LW
А Роман тоже подпевал?)
Фальцетом
+3
0
+3
Любят Романа болельщики
+3
0
+3
Душевно
+3
0
+3
Заслуженно, чего уж..
Особенно после последних высказываний Широкова.
+2
0
+2
Молодцы и те и те
+3
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+2
может роман сам хотел этого
+1
0
+1
Ответ Inside 88 LW
А Роман тоже подпевал?)
И пританцовывал
+1
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https://www.youtube.com/watch?v=JZd-qKcHLhI
+1
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щелочку нашел
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