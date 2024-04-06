Фанаты «Зенита-2» скандировали кричалку «Банана, банана-мама, в жопу ###### Широкова Романа». Болельщики «Леон Сатурна» поддержали заряд о гендиректоре своего клуба
Фанаты оскорбляли Романа Широкова на матче «Зенит-2» – «Леон Сатурн».
Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0 в матче 1-го тура группы 2 LEON Второй лиги Б.
После четвертого гола болельщики петербуржцев начали скандировать нецензурную кричалку о бывшем игроке «Зенита»: «Банана, банана-мама, в жопу ###### (трахнули – Sports) Широкова Романа».
Фанаты клуба из Раменского поддержали кричалку о генеральном директоре своего клуба, сообщает телеграм-канал Ultras Action.
У Широкова случались конфликты с болельщиками «Зенита» во время выступлений за команду.
Долго смеялся после этого. )
все что нужно знать о редакторах Спортса😅
Особенно после последних высказываний Широкова.