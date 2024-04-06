Фанаты «Зенита-2» скандировали кричалку «Банана, банана-мама, в жопу ###### Широкова Романа». Болельщики «Леон Сатурна» поддержали заряд о гендиректоре своего клуба

Фанаты оскорбляли Романа Широкова на матче «Зенит-2» – «Леон Сатурн».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0 в матче 1-го тура группы 2 LEON Второй лиги Б.

После четвертого гола болельщики петербуржцев начали скандировать нецензурную кричалку о бывшем игроке «Зенита»: «Банана, банана-мама, в жопу ###### (трахнули – Sports) Широкова Романа».

Фанаты клуба из Раменского поддержали кричалку о генеральном директоре своего клуба, сообщает телеграм-канал Ultras Action.

У Широкова случались конфликты с болельщиками « » во время выступлений за команду.