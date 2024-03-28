Ролан Гусев: «Таких грамотных защитников, как Игнашевич и Березуцкие, в России нет – на голову превосходят всех нынешних. Газзаев братьев обожал, это пошло им на пользу»
Ролан Гусев оценил роль Валерия Газзаева в карьере Василия и Алексея Березуцких.
– Методики Газзаева сегодня устарели?
– Нет, почему? Смотрю, как сейчас играют в тройку – законодателем в этом у нас был Газзаев. А таких грамотных защитников, как Игнашевич и Березуцкие, в России вообще нет. На голову превосходят всех нынешних и по перемещению, и по взаимодействиям, по всему.
– Братья росли на ваших глазах. За счет чего?
– В первую очередь – пусть на меня не обижаются – за счет доверия Газзаева. Он Березуцких обожал. Это отношение пошло им на пользу, – сказал бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер «Динамо».
В финальной части Игнаш однозначно был лучше братьев, а Колодин к финальной части набрал сумасшедшую форму. Поэтому в центре после Испании играли Игнаш и Колода. Так что Хиддинк от братьев не отказывался.
Не ссал доверять молодёжи.
Прекрасно разбирался в тактике.
Умел сушить, ведя в счёте.