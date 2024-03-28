Ролан Гусев: «Таких грамотных защитников, как Игнашевич и Березуцкие, в России нет – на голову превосходят всех нынешних. Газзаев братьев обожал, это пошло им на пользу»

Ролан Гусев оценил роль Валерия Газзаева в карьере Василия и Алексея Березуцких.

– Методики Газзаева сегодня устарели?

– Нет, почему? Смотрю, как сейчас играют в тройку – законодателем в этом у нас был Газзаев. А таких грамотных защитников, как и Березуцкие, в России вообще нет. На голову превосходят всех нынешних и по перемещению, и по взаимодействиям, по всему.

– Братья росли на ваших глазах. За счет чего?

– В первую очередь – пусть на меня не обижаются – за счет доверия Газзаева. Он Березуцких обожал. Это отношение пошло им на пользу, – сказал бывший игрок , а ныне тренер « ».