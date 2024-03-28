Ролан Гусев: «Таких грамотных защитников, как Игнашевич и Березуцкие, в России нет – на голову превосходят всех нынешних. Газзаев братьев обожал, это пошло им на пользу»

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Ролан Гусев Валерий Газзаев премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Ролан Гусев оценил роль Валерия Газзаева в карьере Василия и Алексея Березуцких.

– Методики Газзаева сегодня устарели?

– Нет, почему? Смотрю, как сейчас играют в тройку – законодателем в этом у нас был Газзаев. А таких грамотных защитников, как Игнашевич и Березуцкие, в России вообще нет. На голову превосходят всех нынешних и по перемещению, и по взаимодействиям, по всему.

– Братья росли на ваших глазах. За счет чего?

– В первую очередь – пусть на меня не обижаются – за счет доверия Газзаева. Он Березуцких обожал. Это отношение пошло им на пользу, – сказал бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер «Динамо».

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27 комментариев
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«Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич» (с) Василий Уткин
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Их никак кроме как "бревна" или "деревянные" в начале и не называли. В итоге стали отличными футболистами, так что доверие и труд - вот что нужно, чтобы появились нормальные защитники.
+36
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Игнашевич крутой был. Чм 2018 провел мега круто, три матча по 90 минут отыграл и два по 120, так еще и в обоих матчах, послематчевые пенальти забил.
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+22
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Ну он говорит, что они сильнее, чем нынешние, а не то, что они ровня Рамосу и Пике.
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+15
Не знаю, мне Дивеев нравился, думаю он точно не хуже Березуцких, давно правда за ним не слежу, может сдал.
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Ответ riverman1980
Игнашевич однозначно топ. А от Березуцких тот же Хиддинк отказался на Евро и это привело к бронзе. Дивеев и Осипенко не хуже Березуцких. Играл бы с ними в паре защитник уровня Игнашевича тоже казалось бы топами.
Ничего, что Березуцкие провели в отборе чуть ли не больше матчей, чем остальные защитники?
В финальной части Игнаш однозначно был лучше братьев, а Колодин к финальной части набрал сумасшедшую форму. Поэтому в центре после Испании играли Игнаш и Колода. Так что Хиддинк от братьев не отказывался.
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
ты сидишь по европейскому уровню а тебе говорят про их и нынешних в рпл. чел, что с тобой не так что ты переживаешь слова или заведомо не читаешь что пишет ( говорит ) человек
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Ответ Men77
Не знаю, мне Дивеев нравился, думаю он точно не хуже Березуцких, давно правда за ним не слежу, может сдал.
Очень травматичен. Хотя потенциально он защитник европейского уровня.
+5
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Газзаев по российским меркам великий тренер.
Не ссал доверять молодёжи.
Прекрасно разбирался в тактике.
Умел сушить, ведя в счёте.
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Ответ milkmilk
Их никак кроме как "бревна" или "деревянные" в начале и не называли. В итоге стали отличными футболистами, так что доверие и труд - вот что нужно, чтобы появились нормальные защитники.
удобно брать частное за общее...
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Раньше думал ,что они деревянные и придут вместо них более классные игроки защитники,походу сильно я ошибся
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И на горизонте не видно и подобия их, и когда воспитают и наиграют новых неизвестно.
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Пересматриваю иногда обзоры игр ЦСКА того времени. Лажали, конечно, братья с Серегой - мама, не горюй!
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это 100 процентов! Они такое чудили, а Газай их ставил и ставил, но это дало результат в будущем. Хвала
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Братьев всегда считал средними защитниками. Просто им повезло играть с лучшим центральным защитником Игнашевичем и таким голкипером как Акинфеев.
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Даже в те времена Березуцкие особо сильными защитниками не считались(на уровне РПЛ разумеется) и если Алексей ещё держал какой-то уровень, то Василий явно не соответствовал уровню первых двух(особенно во времена Газаева). Не зря ведь их долгие годы деревянными называли.
А когда мы видим уровень нынешних защитников рпл, становится понятно, что не самые деревянными были)
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Даже в те времена Березуцкие особо сильными защитниками не считались(на уровне РПЛ разумеется) и если Алексей ещё держал какой-то уровень, то Василий явно не соответствовал уровню первых двух(особенно во времена Газаева). Не зря ведь их долгие годы деревянными называли.
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Ну Игнашевич да, защитник мирового уровня, а вот братья довольно средние ребята были
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
А когда мы видим уровень нынешних защитников рпл, становится понятно, что не самые деревянными были)
А я разве упоминал кого-то из нынешних? Просто не стоит переоценивать уровень второго Березуцкого. Он в основном был игроком замены.
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Игорь прикрикивал на них порядочно. В семье без ссор никак...
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Ответ Сергей Искимжи
Нет, Реал, февральский матч в Москве. 1:1. Первый матч и первый гол Понтуса.
был на той игре, вроде Алексей крайнего заща играл, а по флангам полузащиты Муса и Тошич
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Ответ Кирилл Голивец
по-моему, там была Бавария
Нет, Реал, февральский матч в Москве. 1:1. Первый матч и первый гол Понтуса.
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Ответ Сергей Искимжи
Слуцкий в три центральных, сыграл на моей памяти, один раз, против Реала в Москве.
по-моему, там была Бавария
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Ответ Андрей Соколов
Ток нормальными стали при Слуцком !!!
Слуцкий в три центральных, сыграл на моей памяти, один раз, против Реала в Москве.
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