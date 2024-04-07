Титов о «Спартаке» против «Зенита» в Кубке: «В ответном матче надо забивать. 0:0 в чемпионате меня вдохновили – казалось, что команда готова играть на равных с любым соперником»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Чемпионат.com Футбол

Егор Титов оценил матчи «Спартака» против «Зенита» в чемпионате и Кубке России.

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2. В марте встреча команд в 19-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (0:0).

– В матчах с «Зенитом» вам больше понравился мартовский или апрельский «Спартак»?

– Тот, который сыграл 0:0 в чемпионате. Это было ярко. Была сумасшедшая самоотдача. «Спартак» же практически ничего не дал сделать «Зениту» в Петербурге. Вот тот матч меня вдохновил даже больше, чем первый тайм кубковой игры. Мне казалось, что команда готова играть с любым соперником на равных, а где-то даже и лучше.

Поэтому тем интереснее будет посмотреть ответный матч, как в нем сыграет «Спартак». Но здесь уже надо, конечно, забивать. При ничьей-то «Спартак» вылетает в «регионы». Хотя даже в этом случае останется шанс сыграть с «Зенитом» в финале, – сказал экс-игрок «Спартака».

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6 комментариев
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Играть в "держисраку" можно и с Факелом, и с Зенитом.
А вот в футбол бы играть начали...
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Посмотри на статистику встреч ты за последние 10 лет. Титова 0-0 вдохновили. Как, вообще, должно быть все запущено
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Через пять лет 2 марта можно будет отметить юбилей тех самых 0:0
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Ответ свисток батурина
Забьем и ни раз спокойной пройдем первый матч это просто случайность
С 2012 года , кажется, забиваете и спокойно проходите в гостевых матчах в СПБ))
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Ответ Данко Лазович
Играть в "держисраку" можно и с Факелом, и с Зенитом. А вот в футбол бы играть начали...
Они не умеют.
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