Ван Дейк о 0:3: «Больно, но это не должно сломить «Ливерпуль». «Аталанта» наказала нас за то, что мы неаккуратно владели мячом»

Вирджил ван Дейк высказался о разгромном поражении от «Аталанты».

« » проиграл первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 0:3.

«Очевидно, что это не очень здорово. Очень, очень разочаровывающий вечер. Мы совершали слишком много индивидуальных ошибок и были наказаны за это. Это неприятно.

Мы должны действовать намного лучше против их системы опеки. Когда у нас есть мяч, мы должны действовать лучше. Мы открывали свободные зоны, и они немедленно наказывали нас.

Это был очень разочаровывающий вечер для всех нас, но мы не можем зацикливаться на нем слишком долго. Нам нужно, чтобы все с нетерпением ждали еще одной важной игры. Мы должны вернуться к тому, чтобы добиваться положительных результатов.

Это больно. Но это не должно нас сломить. Мы должны отреагировать очень быстро.

Конечно, это больно. Мы уже давно не проигрывали [дома]. Но мы не должны умалять заслуги «Аталанты». Они наказали нас за то, что мы неаккуратно владели мячом. У нас были шансы забить один или два гола, но, к сожалению, мы этого не сделали.

Если не верить [в камбэк], то нет смысла ехать в Италию. Мы сами себе все усложнили, проиграв там со счетом 0:3. Но единственный способ прийти в себя – это выиграть матч на выходных. Нам нужно, чтобы все снова включились. Тогда мы сможем сосредоточиться на том, чтобы забить как минимум четыре гола», – сказал защитник «Ливерпуля».