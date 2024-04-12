Ван Дейк о 0:3: «Больно, но это не должно сломить «Ливерпуль». «Аталанта» наказала нас за то, что мы неаккуратно владели мячом»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк высказался о разгромном поражении от «Аталанты».

«Ливерпуль» проиграл первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 0:3. 

«Очевидно, что это не очень здорово. Очень, очень разочаровывающий вечер. Мы совершали слишком много индивидуальных ошибок и были наказаны за это. Это неприятно.

Мы должны действовать намного лучше против их системы опеки. Когда у нас есть мяч, мы должны действовать лучше. Мы открывали свободные зоны, и они немедленно наказывали нас.

Это был очень разочаровывающий вечер для всех нас, но мы не можем зацикливаться на нем слишком долго. Нам нужно, чтобы все с нетерпением ждали еще одной важной игры. Мы должны вернуться к тому, чтобы добиваться положительных результатов. 

Это больно. Но это не должно нас сломить. Мы должны отреагировать очень быстро.

Конечно, это больно. Мы уже давно не проигрывали [дома]. Но мы не должны умалять заслуги «Аталанты». Они наказали нас за то, что мы неаккуратно владели мячом. У нас были шансы забить один или два гола, но, к сожалению, мы этого не сделали.

Если не верить [в камбэк], то нет смысла ехать в Италию. Мы сами себе все усложнили, проиграв там со счетом 0:3. Но единственный способ прийти в себя – это выиграть матч на выходных. Нам нужно, чтобы все снова включились. Тогда мы сможем сосредоточиться на том, чтобы забить как минимум четыре гола», – сказал защитник «Ливерпуля».

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25 комментариев
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Мы злы на вас, парни. Но мы будем верить в вас до конца. YNWA!
+10
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+7
И Ориги нет, с углового камбекать
+3
0
+3
Мастер-класс, как за 4 дня профукать последний сезон Клоппа
+3
-1
+2
Паршивый вечер, но если не верить в Ливерпуль, то в кого вообще верить?
+4
-3
+1
Мда. Топ форвард Скамакка приезжает на Энфилд и показывает мастер-класс атаке Ливерпуля на их поле перед болельщиками.
+1
0
+1
Посмотрел обзор на матче. Келлехеру однозначно нужно уходить в другую команду, желательно на трансфер, потенциала не видно, будет Уорд-2 через 5 лет. Да и вообще нужен резервный вратарь, Андриан тоже ненадежный персонаж. Про привозы повторять не хочется. Новый тренер скорее всего будет полностью перестроит игру Ливерпуля. Этот ростер уже не может, да и не подходит под игру Клоппа в максимальной проявлении. Нужно что-то по проще
+1
0
+1
Ответ Writer 1
Посмотрел обзор на матче. Келлехеру однозначно нужно уходить в другую команду, желательно на трансфер, потенциала не видно, будет Уорд-2 через 5 лет. Да и вообще нужен резервный вратарь, Андриан тоже ненадежный персонаж. Про привозы повторять не хочется. Новый тренер скорее всего будет полностью перестроит игру Ливерпуля. Этот ростер уже не может, да и не подходит под игру Клоппа в максимальной проявлении. Нужно что-то по проще
Аморим из Спортинга сразу двух ЦЗ планирует в Ливерпуль привезти
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Ответ Red Scouser
Оказывается тренер виноват что игроки ходят по полю как после похмелья. Лучший был Гапко, это показатель насколько хреново играли остальные индивидуально.
А за что Клопп получает ЗП?
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Ответ Topar Topovic
Тренер ответственен за результат А у Ливерпуля нет тренера,есть стендапер
Оказывается тренер виноват что игроки ходят по полю как после похмелья. Лучший был Гапко, это показатель насколько хреново играли остальные индивидуально.
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Ответ Арман Мартиросян
Верните Мане и Фирмино. На этот ужас в атаке больше нет сил смотреть.
Благодари Клоппа и Каррагера что позволили Мане уйти
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Ответ Арман Мартиросян
Верните Мане и Фирмино. На этот ужас в атаке больше нет сил смотреть.
Почему не дедушку Ленина ?
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Ответ Topar Topovic
И что Клопп перестроил Ливерпуль что-ли? Гакпо и Нуньез с такой игрой у нового тренера играть не будут Салах мыслями в СА
Минусы будут?
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Ответ Spring Man
И Трент в лазарете
Уже вернулся в общую группу
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Ответ Дмитрий Снегирёв
И Ориги нет, с углового камбекать
И Трент в лазарете
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Ответ Роман
Барселону камбечили. Время тоже самое сделать, но только в Италии.
Там было несколько существенных деталей: 1. В Испании играли не плохо, просто непруха, 2. От Барселоны 3 пропустить в гостях - это не позор, а вот дома от Аталанты… 3. Игры, если кто не заметил, у Ливерпуля нет уже давно. По сути за 4 дня про…ли 2 кубка
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В инсте в посте клубного аккаунта с итогм игры очень хороший самый заплюсованный коммент. "Мы неуважительно отнеслись к Аталанта и к Лиге Европы. Мы получили то, что заслужили." Вот полностью согласен.
YNWA. Верим, как и всегда.
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Если честно 0:3 хороший результат для Аталанты но отыграть можно Ливерпуль может будем только надеяться
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Двигались как сонные мухи на поле, отсюда и столько ошибок
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Эффект Миранчука))
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И что Клопп перестроил Ливерпуль что-ли?
Гакпо и Нуньез с такой игрой у нового тренера играть не будут
Салах мыслями в СА
+1
-1
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