Хейлунд назвал Роналду главным героем детства: «Криштиану всегда был моим кумиром. Я болел за него в «МЮ», «Реале» и «Юве»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни Карлос Тевес премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос, кто был главным футбольным героем его детства.

«Роналду. Еще Руни и Тевес, но, пожалуй, выберу Криштиану.

Я помню, как болел за него и следил за ним в «Юнайтед», затем наблюдал за ним, когда он был в «Реале» и «Ювентусе», а затем в период, когда он снова вернулся.

Он всегда был моим кумиром», – сказал Хейлунд в беседе с The United Stand.

Хейлунд побил рекорд Роналду и стал самым молодым игроком «МЮ» с 1+1 в двух матчах АПЛ подряд

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36 комментариев
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У паренька правильные приоритеты и правильный кумир. Мбаппе, Холанд, Винисиус и многие другие так же вдохновлялись именно игрой Роналду. А местные хейтеры вроде Олега, Верблюда, Ригоберки и прочих, естественно, лучше разбираются в футболе.
+46
-15
+31
ждём домиана и Олежку,которые скринами из твиттера будут доказывать что у роналду 0 фанатов
+21
-7
+14
Ответ Dexter Morgan
У паренька правильные приоритеты и правильный кумир. Мбаппе, Холанд, Винисиус и многие другие так же вдохновлялись именно игрой Роналду. А местные хейтеры вроде Олега, Верблюда, Ригоберки и прочих, естественно, лучше разбираются в футболе.
Мало молодых звёзд которые назвали Мессье своим кумиром, но вот у Рона практически все за него) но диванные эксперты утверждают обратное)жалко их)
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Ответ Виталий Ан
Что то не клеится). Роналду в 2009 уже ушел, на тот момент Расмусу было 6 лет)).
Ты не поверишь,но у них,в Норвегии,есть интернет
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Ответ KMR
Ты не поверишь,но у них,в Норвегии,есть интернет
Следил а не пересматривал матчи. И ты не поверишь, но он Дачанин.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Уже какая сотня молодых игроков признает Роналдо кумиром, людей не обманешь кто истинный ГОАТ
Почему это сотня, а не скажем : тысяча? Футболистов ведь сотни тысяч. Разве главная прима галактики не должна получить признания абсолютного большинства?
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Ответ Dexter Morgan
У паренька правильные приоритеты и правильный кумир. Мбаппе, Холанд, Винисиус и многие другие так же вдохновлялись именно игрой Роналду. А местные хейтеры вроде Олега, Верблюда, Ригоберки и прочих, естественно, лучше разбираются в футболе.
Очень хорошо это объяснил Уткин. Криш прекрасный пример мотивации, как стать суперменом с помощью колоссального труда. А Месси…. если ты к 20 годам не понял что ты гений, значит ты не гений, как можно вдохновляться Месси, он просто таким родился, все равно что переживать по поводу того что музыку пишешь хуже Бетховена
+6
-4
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Ответ Football_legend
Еще бы игрок МЮ назвал игрока, благодаря которому его клуб проиграл в двух финалах лч
Для того чтобы проиграть финал, до него нужно еще дойти. И Роналду сделал многое, чтобы клуб вообще оказался в финале. И, кстати, а когда это Роналду успел проиграть в финале Лиги Чемпионов два раза? Помню только 2009 год, а в 2011 он уже, как второй сезон выступал за Мадрид.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Уже какая сотня молодых игроков признает Роналдо кумиром, людей не обманешь кто истинный ГОАТ
А что G.O.A.T определяется числом фанатов? Тогда назови, кто называл своим кумиром Марадону? Хотя бы 5 фамилий назовешь?
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Ответ gnh6zkspng
Комментарий скрыт
Согласен, такую дружбу с фифа еще надо уметь вести
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Ответ gnh6zkspng
Комментарий скрыт
И причём тут кто как играет, эхх или ты не знаешь что означает слово "Кумир"
Кумир - человек , которого боготворят, которым восхищаются!!)
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Хейлунду было 6 лет когда Роналду последний раз играл за МЮ. Думаю он немножко приукрасил
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Когда кто-то из ролсивенников или из бывшего клуба хвалит Рональду
Его глоры: вот чел разбирается и сечёт😼🤌🏻

Когда кто-то из великих абсолютно не приближённый родственник или одноклубник хвалит Месси
Криштики: хватить лизать ему, нашу Кристину никто из видных спортсменов не хвалит😢
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Кумиром Холланда был невидимка Каспер
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Ответ gnh6zkspng
Комментарий скрыт
Какой у него уровень?
Липовые пенки бить и чужые ЗМ получать?
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Это нормально. Даже в Ливерпуле болеют за МЮ.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Уже какая сотня молодых игроков признает Роналдо кумиром, людей не обманешь кто истинный ГОАТ
Зато можно обмануть детей. Ведь Криш кумир детства, а повзрослев начинают лучше понимать игру и лучшим выбирают Месси... Мбаппе не даст соврать
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Что то не клеится). Роналду в 2009 уже ушел, на тот момент Расмусу было 6 лет)).
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Ответ Виталий Ан
Комментарий удален пользователем
не знаю, у меня было хорошее детство, есть что вспомнить
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Ответ Борис Энгельгардт
у меня с шести лет как раз появились первые плакаты Юнайтед, и в футболке Скоулза (Шолеса...) гонял во дворе)
Комментарий удален пользователем
Ответ Виталий Ан
Что то не клеится). Роналду в 2009 уже ушел, на тот момент Расмусу было 6 лет)).
у меня с шести лет как раз появились первые плакаты Юнайтед, и в футболке Скоулза (Шолеса...) гонял во дворе)
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Уже какая сотня молодых игроков признает Роналдо кумиром, людей не обманешь кто истинный ГОАТ
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Ответ ман сити фейк
Хейлунду было 6 лет когда Роналду последний раз играл за МЮ. Думаю он немножко приукрасил
То есть Хейлунду сейчас 8 лет?
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Ответ Jerrold 02
Мало молодых звёзд которые назвали Мессье своим кумиром, но вот у Рона практически все за него) но диванные эксперты утверждают обратное)жалко их)
Ну мало у таких молодых талантов, чтоб пешком ходить и еще быть почти лучшим по голам и почти по голем с цифрами космос. Тут выбирают пот и кровь)))
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Ответ Jerrold 02
Мбаппе не говорил что Месси лучше Роналду )
Зачем такое сравнение, если можно проще и на несколько уровней выше?

Мбаппе о Месси: «Лучший игрок в истории потенциально.»
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Ответ Dexter Morgan
У паренька правильные приоритеты и правильный кумир. Мбаппе, Холанд, Винисиус и многие другие так же вдохновлялись именно игрой Роналду. А местные хейтеры вроде Олега, Верблюда, Ригоберки и прочих, естественно, лучше разбираются в футболе.
Что за олег? Ольга что ли?
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Ответ Tristan...
Кумир может и Рон, но Мбаппе недавно называл лучшим Месси
Мбаппе не говорил что Месси лучше Роналду )
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Тот период в МЮ ,конечно космическим был у Рона.
Сколько роликов смотрел на Ютубе и матчей с ним - это просто бомба. Из тогдашних только Иньеста рядом, на мой взгляд.
А еще помню ,что летом все ходили в майках МЮ с 7 номером

И кстати Руни провел сильнейший сезон 2009-10 гг. после ухода Рона. По линам он был лучший, хотя на ЧМ не сверкнул из-за усталость. Он тогда был достоин намного больше ЗМ чем вечный барселонский халявщик, имзо
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Еще бы игрок МЮ назвал игрока, благодаря которому его клуб проиграл в двух финалах лч
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Не бери пример с "кумира" и не пропускай предсезонок.. Иначе зальёшь подтрибунное слезами.. И вытурят из МЮ.. А-ха-ха-ха.. 😀🤣
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