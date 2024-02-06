Хейлунд назвал Роналду главным героем детства: «Криштиану всегда был моим кумиром. Я болел за него в «МЮ», «Реале» и «Юве»
Расмус Хейлунд назвал Криштиану Роналду своим кумиром.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос, кто был главным футбольным героем его детства.
«Роналду. Еще Руни и Тевес, но, пожалуй, выберу Криштиану.
Я помню, как болел за него и следил за ним в «Юнайтед», затем наблюдал за ним, когда он был в «Реале» и «Ювентусе», а затем в период, когда он снова вернулся.
Он всегда был моим кумиром», – сказал Хейлунд в беседе с The United Stand.
Хейлунд побил рекорд Роналду и стал самым молодым игроком «МЮ» с 1+1 в двух матчах АПЛ подряд
Кумир - человек , которого боготворят, которым восхищаются!!)
Его глоры: вот чел разбирается и сечёт😼🤌🏻
Когда кто-то из великих абсолютно не приближённый родственник или одноклубник хвалит Месси
Криштики: хватить лизать ему, нашу Кристину никто из видных спортсменов не хвалит😢
Липовые пенки бить и чужые ЗМ получать?
Мбаппе о Месси: «Лучший игрок в истории потенциально.»
Сколько роликов смотрел на Ютубе и матчей с ним - это просто бомба. Из тогдашних только Иньеста рядом, на мой взгляд.
А еще помню ,что летом все ходили в майках МЮ с 7 номером
И кстати Руни провел сильнейший сезон 2009-10 гг. после ухода Рона. По линам он был лучший, хотя на ЧМ не сверкнул из-за усталость. Он тогда был достоин намного больше ЗМ чем вечный барселонский халявщик, имзо