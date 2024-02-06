Хейлунд назвал Роналду главным героем детства: «Криштиану всегда был моим кумиром. Я болел за него в «МЮ», «Реале» и «Юве»

Расмус Хейлунд назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

Нападающий « » ответил на вопрос, кто был главным футбольным героем его детства.

«Роналду. Еще Руни и , но, пожалуй, выберу .

Я помню, как болел за него и следил за ним в «Юнайтед», затем наблюдал за ним, когда он был в «Реале» и «Ювентусе», а затем в период, когда он снова вернулся.

Он всегда был моим кумиром», – сказал Хейлунд в беседе с The United Stand.

Хейлунд побил рекорд Роналду и стал самым молодым игроком «МЮ» с 1+1 в двух матчах АПЛ подряд