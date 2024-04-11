Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» во время матча. Фанатам мюнхенцев было запрещено посещать «Эмирейтс»

Фанаты «Арсенала» били болельщика «Баварии» во время матча Лиги чемпионов.

Во время матча 1/4 финала чемпионов между « » и «Баварией» (2:2), проходившем в Лондоне, болельщики «канониров» несколько раз ударили фаната немецкой команды, сообщает Daily Mail. Большинство присутствующих не обращали внимания на происходящее.

Агрессия была вызвана тем, что болельщикам «Баварии» было запрещено посещать матч после того, как они бросили файер на поле в игре с «Лацио» в 1/8 финала.

Для «Баварии» было выделено всего 180 билетов для друзей и родственников игроков, а 20 высокопоставленных сотрудников клуба расположились в ВИП-ложе «Эмирейтс». Однако фанаты «Арсенала» жаловались, что некоторые болельщики «Баварии» все же проникли на стадион.

Отмечается, что стюарды быстро отреагировали на ситуацию и увели мужчину.