Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» во время матча. Фанатам мюнхенцев было запрещено посещать «Эмирейтс»

Теги Бавария Эмирейтс премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал происшествия болельщики Футбол

Фанаты «Арсенала» били болельщика «Баварии» во время матча Лиги чемпионов.

Во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» (2:2), проходившем в Лондоне, болельщики «канониров» несколько раз ударили фаната немецкой команды, сообщает Daily Mail. Большинство присутствующих не обращали внимания на происходящее.

Агрессия была вызвана тем, что болельщикам «Баварии» было запрещено посещать матч после того, как они бросили файер на поле в игре с «Лацио» в 1/8 финала.

Для «Баварии» было выделено всего 180 билетов для друзей и родственников игроков, а 20 высокопоставленных сотрудников клуба расположились в ВИП-ложе «Эмирейтс». Однако фанаты «Арсенала» жаловались, что некоторые болельщики «Баварии» все же проникли на стадион.

Отмечается, что стюарды быстро отреагировали на ситуацию и увели мужчину.

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14 комментариев
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Фан ди на них нету😁😁😊
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+4
Ответ Pavel Makarov
в европке хотя бы здороваются, а в рашке давно все заткнулись)
Если тебя в России везде пинали, то это не значит что это в порядке вещей и так происходит со всеми!👌👌
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+4
Не припомню чтобы в России хоть кому то из болельщиков заграничных в матчах ЕК что-то угрожало. А вот в Европе не раз. И спартачи с этим в Бильбао неплохо так столкнулись, а подлое ляхское нападение в Варшаве на болел сборной на Евро-2012, выходки английских хулиганов на Евро-2016... Зато да, с той стороны про то что это в России опасносте.
+4
-1
+3
Ответ Pavel Makarov
в европке хотя бы здороваются, а в рашке давно все заткнулись)
Ты животное и балабол пустой
+3
-2
+1
Типичные англосаксы
+1
-1
0
Ответ Pavel Makarov
в европке хотя бы здороваются, а в рашке давно все заткнулись)
Как раз в России нормально здороваются, по-доброму, по-человечески - словами и рукопожатием. А не по-европкински - несколькими ударами в тело и по лицу.
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Ответ Данил Садыков
Плохо набросил. Попробуй ещё раз
Набрасывают на стадионах европки. Только успевай подачи собирать.
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Ответ Balt
Не припомню чтобы в России хоть кому то из болельщиков заграничных в матчах ЕК что-то угрожало. А вот в Европе не раз. И спартачи с этим в Бильбао неплохо так столкнулись, а подлое ляхское нападение в Варшаве на болел сборной на Евро-2012, выходки английских хулиганов на Евро-2016... Зато да, с той стороны про то что это в России опасносте.
Одно из самых виртуозных событий 2016 как раз когда англичане после всех своих выходок и непомерной веры в себя искали пятый угол в подворотнях и изучали все канавы))
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