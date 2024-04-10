Харри Кейн: «Мое будущее – в «Баварии». Я счастлив и надеюсь сделать здесь что-то особенное»

Теги Бавария бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн высказался о трансфере в «Баварию».

«Мне очень нравится мой опыт в Германии. Это был шаг, который был необходим моей карьере, чтобы получить новый стимул, новый вызов, новое окружение, и я очень рад, что сделал этот шаг.

Мое будущее – в «Баварии». У меня четырехлетний контракт. Я счастлив и надеюсь, что в этом сезоне мне удастся сделать что-то особенное. Если нет, то летом я буду готов попробовать снова», – сказал нападающий «Баварии» Харри Кейн.

В этом сезоне Бундеслиги у Кейна 28 матчей, 32 гола и 7 голевых передач. Его статистика – тут.

Кейн о сезоне «Баварии»: «Разочаровывает, учитывая ситуацию в Бундеслиге и вылет из Кубка. Это делает ЛЧ еще более важной – мы хотим победить, но впереди долгий путь»

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6 комментариев
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Ты уже сделал, спасибо)
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Чтото особенное. Ты поднимешь трофей ЛЧ в этом году.
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Он реально "Харрикейном" стал в Баварии. Ирония судьбы!
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Ответ Ебздрогыч
Например, ни разу не выиграть Бундеслигу с Баварией. Это действительно будет нечто особенное
Мечтай
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