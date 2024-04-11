Дюгарри – Мбаппе об игре против «Барсы»: «Твое отношение – абсолютный позор. Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов. Это отсутствие уважения, предательство»
Кристоф Дюгарри раскритиковал игру Килиана Мбаппе против «Барселоны».
«ПСЖ» дома уступил «Барселоне» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Нападающий парижан Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе и нанес три удара за матч, ни один из которых не попал в створ – два его удара были заблокированы, еще один был неточным.
«Я не собираюсь критиковать футболиста, потому что это слишком легко. Все видели его унылое выступление. Я буду критиковать человека. Вчера он показал худшее, что есть в футболе. И худшее, что может показать топ-игрок.
Можно пропускать игры, быть бесполезным. Но его вчерашнее поведение возмутительно. Это отсутствие уважения, предательство.
Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов. Четвертьфинал, который ты якобы мечтаешь выиграть со своим клубом. Твое отношение – абсолютный позор. Я не думал, что можно опуститься так низко.
Впереди второй матч, и я все еще верю в то, что этот парень преобразится и поможет своей команде победить. Я надеюсь на это всем сердцем», – сказал бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в интервью RMC Sport.
P.S. да и еще когда ваш Месси покинет этот мир, я лично приду плюнуть на его могилу. Если доживу.
P.s. даже нашу деревяху Смолова так не поливали, когда тот откровенно провалил матч с Хорватами и помог нашим вылететь с ЧМ