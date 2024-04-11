Дюгарри – Мбаппе об игре против «Барсы»: «Твое отношение – абсолютный позор. Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов. Это отсутствие уважения, предательство»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри раскритиковал игру Килиана Мбаппе против «Барселоны».

«ПСЖ» дома уступил «Барселоне» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Нападающий парижан Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе и нанес три удара за матч, ни один из которых не попал в створ – два его удара были заблокированы, еще один был неточным.

«Я не собираюсь критиковать футболиста, потому что это слишком легко. Все видели его унылое выступление. Я буду критиковать человека. Вчера он показал худшее, что есть в футболе. И худшее, что может показать топ-игрок.

Можно пропускать игры, быть бесполезным. Но его вчерашнее поведение возмутительно. Это отсутствие уважения, предательство.

Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов. Четвертьфинал, который ты якобы мечтаешь выиграть со своим клубом. Твое отношение – абсолютный позор. Я не думал, что можно опуститься так низко.

Впереди второй матч, и я все еще верю в то, что этот парень преобразится и поможет своей команде победить. Я надеюсь на это всем сердцем», – сказал бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в интервью RMC Sport.

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50 комментариев
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Немного потерял нить рассуждения. То, что Мбаппе плохо сыграл и его закрыли - делает француза предателем (и дальше по тексту)?
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Реалу на заметку.
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Тьфу на тебя, Киллиан, тьфу еще раз
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Ответ headmaster
Немного потерял нить рассуждения. То, что Мбаппе плохо сыграл и его закрыли - делает француза предателем (и дальше по тексту)?
Похоже что да,французские драматурги не готовы были к такому сюжету
+6
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+5
Ответ fabr-25
Ну были у него и до этого такие матчи, что то не видел таких высказываний, а теперь видимо катарцы дали команду что можно травить
В прошлом году Мбаппе исчез в ответке с Баварией, но тогда в клубе еще были другие козлы отпущения, а вот в этом году ему негде спрятаться
+4
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+4
Ответ headmaster
Немного потерял нить рассуждения. То, что Мбаппе плохо сыграл и его закрыли - делает француза предателем (и дальше по тексту)?
Что значит плохо сыграл? Он просто забил на всё. Давно не видел такого нежелания играть
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+3
Ответ Сулейман Ильясов
просто 17 летний парень уничтожил его... 😄
Просто был не день Мбаппе, так то он никогда в лентяйстве не был замечен.
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Ответ headmaster
Немного потерял нить рассуждения. То, что Мбаппе плохо сыграл и его закрыли - делает француза предателем (и дальше по тексту)?
Возможно Дюггари знает больше,)) нежели мы. Может Мбаппе специально отбывал номер против Барселоны, в отместку Энрике....
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Проблема Парижа в том, что там слишком много таких "умников" как этот Дюгари. Ротен еще есть такой же
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Ответ It’s my life
Просто был не день Мбаппе, так то он никогда в лентяйстве не был замечен.
этот день был Барселоны... его имя Куабаси
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Мбаппе уже мыслями был в другом четвертьфинале, в составе самого титулованного клуба!)
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Мбаппе удобнее играть с классической 9й , чтобы тот брал на себя защей и освобождад пространство, подыгрывал , а ПСЖ вышел играть с 3 вингерами с непонятной тактикой и затем Барселоны было легко с точки зрения позиционной защиты
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Черепаху "отделали"😁
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Ответ headmaster
Немного потерял нить рассуждения. То, что Мбаппе плохо сыграл и его закрыли - делает француза предателем (и дальше по тексту)?
Возможно претензии к самоотдаче. Лично я не могу судить, ибо вчера видел Мбаппе раза 4 за матч.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Возможно Дюггари знает больше,)) нежели мы. Может Мбаппе специально отбывал номер против Барселоны, в отместку Энрике....
Возможно. Но в таком случае он просто самовлюбленный кретин, которому ехать не в Реал а прямиком в СА.
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Ответ Илья Ганин
В принципе в ответке должен накидать
В домашнем матче он исчез с поля, будет удивительно если в ответке в гостях что-то покажет
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У французов и в частности у псж хейтить или вешать ярлыки предателей это ок в целом. Из псж нельзя уйти по своей воле и остаться с чистой совестью. Вчера Мбаппе играл не в лучший свой футбол,но он заслуживает больше уважения. Позор вам,лягушатники
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Ответ eskerro
Да погоди , а если он размотает всех в ответке ?
Ну прочитай весь текст, там написано об этом
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Ответ Александр Александров
А почему он должен был после финала разочароваться? Что марциняк дал всего-лишь 2 левые пенки?
И не говори и левые, и правые пенки, и даже Льориса просили ничего не отбивать...Шоу маст го он.

P.S. да и еще когда ваш Месси покинет этот мир, я лично приду плюнуть на его могилу. Если доживу.
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Ответ Мирослав Ковальский
Мбаппе за один матч начали хаить, хотя Месси без заряженных свистков на протяжении 5 лет плевал в лицо Лиги Чемпионов и сделали из него героя. Вне барселоны у Хасбика 0+0 в плей-оффе ЛЧ, даже в бургерной ЛЧ он сумел обделаться
Я думаю "хасбик" ложил огромный болт на стату вне Барселоны/Дождливого Стока. Статус лучшего в истории он получил 18.12.2022, а щас он может спокойно чилить и разрывать пятые точки хейтерков)
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Ответ Мирослав Ковальский
Мбаппе за один матч начали хаить, хотя Месси без заряженных свистков на протяжении 5 лет плевал в лицо Лиги Чемпионов и сделали из него героя. Вне барселоны у Хасбика 0+0 в плей-оффе ЛЧ, даже в бургерной ЛЧ он сумел обделаться
Бедняга, у тебя всё ещё от Месси припекает)) Всех критикуют после неудачных матчей, Месси, Роналду, всем доставалось, но хейтеру Месси главное плевануться дерьмом))
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Ответ Insan
Совсем не болельщик Мбаппе, но мне интересно на каком уровне стабильно играл Дюгарри, чтоб за один неудавшийся матч так разнести игрока, который голов в ЛЧ забил больше к своим годам, чем тот сыграл матчей?!
Не последний игрок был, в Милане тех лет даже оказался, но не пошло. Понятно, что не топ-уровень, сравнимый с Мбаппе, но и не рядовой игрок.
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А нужен ли такой Буппе Реалу,...
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Кажется, игроки французской сборной, состарившись, становятся ветеранами Спартака )
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просто 17 летний парень уничтожил его... 😄
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Дюгарри vs Мостовой )
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Во Франции идёт тотальная травля Килиана Мбаппе. Причины, полагаю, привычные -- расизм. (
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Мбаппе провёл плохой матч, это правда, но по фактам - во втором голе именно он достал мяч, когда тот уже практически ушёл, в итоге атака закончилась голом Дембеле. Из откровенно минусовых действий - запорол атаку в самом конце встречи, когда мог покатить на свободного партнёра слева, но решил пробить сам.
P.s. даже нашу деревяху Смолова так не поливали, когда тот откровенно провалил матч с Хорватами и помог нашим вылететь с ЧМ
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Совсем не болельщик Мбаппе, но мне интересно на каком уровне стабильно играл Дюгарри, чтоб за один неудавшийся матч так разнести игрока, который голов в ЛЧ забил больше к своим годам, чем тот сыграл матчей?!
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черепашка уже головой в Мадриде
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