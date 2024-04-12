С «Шеффилда» снимут два очка, когда он снова окажется в Чемпиошипе. «Клинки» просрочили выплаты клубам в сезоне-2022/23

«Шеффилд» начнет следующий сезон в Чемпионшипе с двумя очками штрафа.

Согласно решению Английской футбольной лиги (EFL), « » лишится двух очков в Чемпионшипе, когда в следующий раз окажется во втором по силе английском дивизионе.

«Клинки» нарушили финансовые правила лиги, просрочив выплаты другим клубам на 550 дней во время сезона-2022/23, в котором «Шеффилд» завоевал путевку в Премьер-лигу со второго места.

Помимо первоначального штрафа, клуб, который на данный момент идет на последнем месте в АПЛ, лишится двух очков.

Представители клуба заявили, что «разочарованы», но не будут подавать апелляцию на решение. Вместо этого «Шеффилд Юнайтед» посчитал, что лучше достичь соглашения, которое минимизирует риск еще большего вычета или наложения дальнейшего трансферного бана, а также длительных и дорогостоящих судебных разбирательств.



Санкции в отношении клуба, которые начнут действовать с начала следующего появления команды в Чемпионшипе, включают в себя также оплату судебных издержек АПЛ в размере 310 455 фунтов стерлингов.

После 31 тура АПЛ «Шеффилд» набрал 16 очков и идет последним – в зоне вылета в Чемпионшип.