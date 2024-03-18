Колосков о Евро-2024: «Посмотрю все матчи турнира, а как иначе? Я смотрю Ла Лигу и другие европейские чемпионаты. Жду приглашения от УЕФА – на днях должно прийти»

Вячеслав Колосков ожидает приглашения от УЕФА на Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

– Пока письма с приглашением от не было, но они обязательно пригласят меня на . Как правило, они приглашают на матчи полуфинала и финал, можно вместо них выбрать еще и матч открытия турнира. Жду их приглашения, уже на днях оно должно прийти.

– Планируете поехать?

– Пока нет. Я посмотрю, потому что нет прямых рейсов в Германию, и дорога для меня достаточно тяжелая и дальняя. Тем более, пока нет приглашения, нечего рассуждать об этом.

– Будете смотреть матчи этого Евро даже без сборной России?

– Конечно! А как иначе? Я же сейчас смотрю матчи и других европейских чемпионатов. Не так внимательно слежу за всеми играми, как за матчами , но наблюдаю. Что касается чемпионата Европы, то посмотрю все игры турнира, – сказал почетный президент .

Вячеслав Колосков: «У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Была 40, потом 45, с февраля – 50. Знаю тысячи людей, живущих только на пенсию, у большинства нет приработка, загашника. Ну и что?! Живут же»