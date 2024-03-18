Колосков о Евро-2024: «Посмотрю все матчи турнира, а как иначе? Я смотрю Ла Лигу и другие европейские чемпионаты. Жду приглашения от УЕФА – на днях должно прийти»

Теги премьер-лига Россия Ла Лига УЕФА Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Евро-2024 Футбол

Вячеслав Колосков ожидает приглашения от УЕФА на Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

– Пока письма с приглашением от УЕФА не было, но они обязательно пригласят меня на Евро-2024. Как правило, они приглашают на матчи полуфинала и финал, можно вместо них выбрать еще и матч открытия турнира. Жду их приглашения, уже на днях оно должно прийти.

– Планируете поехать?

– Пока нет. Я посмотрю, потому что нет прямых рейсов в Германию, и дорога для меня достаточно тяжелая и дальняя. Тем более, пока нет приглашения, нечего рассуждать об этом.

– Будете смотреть матчи этого Евро даже без сборной России?

– Конечно! А как иначе? Я же сейчас смотрю матчи Ла Лиги и других европейских чемпионатов. Не так внимательно слежу за всеми играми, как за матчами РПЛ, но наблюдаю. Что касается чемпионата Европы, то посмотрю все игры турнира, – сказал почетный президент РФС.

Вячеслав Колосков: «У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Была 40, потом 45, с февраля – 50. Знаю тысячи людей, живущих только на пенсию, у большинства нет приработка, загашника. Ну и что?! Живут же»

52 комментария
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Приглашения он ждёт... Покупай билеты, как все простые люди, и езжай смотри. Или пенсии в 50 тыр не хватит, что ли?
+62
-3
+59
Ответ Чебурашка от Гены
На Евро?))
На Евро Месси ожидаемо провалится. 0+0 за всю карьеру.
+26
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+23
Спроси там у загнивающий европейцев, как с пенсиями ситуация
+23
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+19
Загнивающую вражескую Европу - ругать,
Приглашения на матчи Евро - очень ждать.
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13 июня. Вечер. Колосков: жду их приглашения, с минуты на минуту должно прийти🥺
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+10
Ответ Unknown Noname
Приглашения он ждёт... Покупай билеты, как все простые люди, и езжай смотри. Или пенсии в 50 тыр не хватит, что ли?
16 лет был вице - президентом ФИФА. Может и на халяву съездить.
+13
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Ответ Barsenoga
Поеду на турнир чтобы увидеть как мой месси поднимает еще один кубок за сборную.
На Евро?))
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и я ожидаю
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+5
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
А зачем говорить неправду, тем более тем, кто кормит?
+12
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+5
Ответ Spartakus1984
Да ’’завидую’’ жителям Хиросимы и Нагасаки,Белграда,Вьетнама,Ирака,Ирана и т.д.
То же самое происходит и в футболе. Почему вам так интересно играть в футбол с нацистами? Почему бы вам не составить конкуренцию таким идеологически правомыслящим странам, как Северная Корея, Беларусь, Иран, Эритрея, Никарагуа, ХАМАС?
+5
0
+5
Ответ Philip Marlowe
Знаете, что меня завораживает? Уровень российского лицемерия, особенно со стороны вашей элиты. Они считают Европу и Соединенные Штаты нацистскими, упадническими и находящимися на грани экономического краха. Но при этом почти у каждого есть недвижимость в Европе или Америке, их дети учатся там или даже имеют гражданство этих нацистских государств. Разве это не странно? Европа и Америка близки к экономическому краху, а Россия переживает экономический бум, и при этом российская "элита" пользуется западными технологиями и потребительскими товарами и вынуждена, поскольку не в состоянии производить их сама, тщательно контрабандировать их через третьи страны, а чтобы не выглядеть неловко, благородно называть это "импортозамещением".
самое странное, что почти все путинисты знают про заграничное имущество чинушей. но продолжают прогибаться под путинский режим и верить в сказки про импортозамещение
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ФИФА, пошлите его лесом, пусть дома на пенсию сидит макарошки жрет
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Ответ Unknown Noname
Приглашения он ждёт... Покупай билеты, как все простые люди, и езжай смотри. Или пенсии в 50 тыр не хватит, что ли?
Ну он все же не простой человек, а бывший член исполкома УЕФА)
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Ответ Spartakus1984
Да ’’завидую’’ жителям Хиросимы и Нагасаки,Белграда,Вьетнама,Ирака,Ирана и т.д.
Знаете, что меня завораживает? Уровень российского лицемерия, особенно со стороны вашей элиты. Они считают Европу и Соединенные Штаты нацистскими, упадническими и находящимися на грани экономического краха. Но при этом почти у каждого есть недвижимость в Европе или Америке, их дети учатся там или даже имеют гражданство этих нацистских государств. Разве это не странно? Европа и Америка близки к экономическому краху, а Россия переживает экономический бум, и при этом российская "элита" пользуется западными технологиями и потребительскими товарами и вынуждена, поскольку не в состоянии производить их сама, тщательно контрабандировать их через третьи страны, а чтобы не выглядеть неловко, благородно называть это "импортозамещением".
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Ответ Spartakus1984
Продаться это выражение,не обязательно за деньги.Но влияние США на них как и на весь мир очевидно.Не притворяйтесь.
Не стоит слишком доверять официальной пропаганде. Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с нынешним российским режимом, и никто в Вашингтоне об этом не говорит. У вас есть ощущение, что если по телевизору в вашей программе "Скабее" покажут имитацию атомного взрыва в Лондоне или Париже, то Англия или Франция захотят играть с вами в футбол? Большинство европейцев надеются на железный занавес версии 2.0 между ними и Россией, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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+4
Хочу, что бы Израиль отобрался в Германию .
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
Продаться это выражение,не обязательно за деньги.Но влияние США на них как и на весь мир очевидно.Не притворяйтесь.
и что?) самая богатая и влиятельная страна. столько миру полезного сделала. а такие как ты просто завидуют и плачут
+4
-1
+3
Ответ Spartakus1984
Почему неправду?
У вас есть копии счетов?
+5
-3
+2
Ответ Spartakus1984
Да ’’завидую’’ жителям Хиросимы и Нагасаки,Белграда,Вьетнама,Ирака,Ирана и т.д.
так сегодня сами японцы благодарны сша, за то, что с их помощью стали технологической сверхдержавой. а остальное.. ну с фанатом диктатуры мне не о чем разговаривать
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Ну так сами же вы доверяете Западной пропаганде.
Ну, я в основном живу в Европе, так что у меня, в отличие от вас, немного больше понимания того, каковы настроения большинства в Европе. За Россией я слежу только по русским газетам или обсуждениям на dzen.ru. Это одно сплошное путешествие для расширения горизонтов:-)
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С кем Россия в группе?
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Сперва поливает грязью,называет оскорбительными словами,но появился шанс нахаляву поехать в Европу - тут же лесть полилась.
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Его в дверь, он в окно
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было все посмотрим чемпионат Европы, вся Россия будет болеть за Сербию...
А почему не за Венгрию , любопытно поинтересоваться ?
От Венгрии хоть реальная польза в данный момент , а от Сербии ничего кроме беспокойства и проблем уже не первые 100 лет ))
И это ещё они никак в ЕС и НАТО не прорвутся )
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И не боится ехать в страну где общие туалеты?
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столько раздал в свое время бабла, что до сих пор его приглашают...
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Ответ Spartakus1984
Да ’’завидую’’ жителям Хиросимы и Нагасаки,Белграда,Вьетнама,Ирака,Ирана и т.д.
У вас есть логическое объяснение, почему дочь Лаврова жила и занималась бизнесом в США, а не в Иране? Почему сын Медведева учился в США, а не в Эритрее? Почему сын Соловьева живет в Лондоне, а не в Манагуа, Никарагуа? Почему дети Кабаевой и Путина живут в Швейцарии, а не в Пхеньяне? Не странно ли, что их родители были отправлены жить в нацистские страны?
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Ответ Чебурашка от Гены
Я понял о чем ты. Орбану выкручивают руки, заморозкой денег из фондов ЕС. Ему деваться некуда. Благополучие страны на первом месте. И всё равно за Венгрию.
Комментарий удален пользователем
Ответ Чебурашка от Гены
За Венгрию и Сербию! ✊
Комментарий удален пользователем
Славка ну жук 🕷️
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