Колосков о Евро-2024: «Посмотрю все матчи турнира, а как иначе? Я смотрю Ла Лигу и другие европейские чемпионаты. Жду приглашения от УЕФА – на днях должно прийти»
Вячеслав Колосков ожидает приглашения от УЕФА на Евро-2024.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
– Пока письма с приглашением от УЕФА не было, но они обязательно пригласят меня на Евро-2024. Как правило, они приглашают на матчи полуфинала и финал, можно вместо них выбрать еще и матч открытия турнира. Жду их приглашения, уже на днях оно должно прийти.
– Планируете поехать?
– Пока нет. Я посмотрю, потому что нет прямых рейсов в Германию, и дорога для меня достаточно тяжелая и дальняя. Тем более, пока нет приглашения, нечего рассуждать об этом.
– Будете смотреть матчи этого Евро даже без сборной России?
– Конечно! А как иначе? Я же сейчас смотрю матчи Ла Лиги и других европейских чемпионатов. Не так внимательно слежу за всеми играми, как за матчами РПЛ, но наблюдаю. Что касается чемпионата Европы, то посмотрю все игры турнира, – сказал почетный президент РФС.
Вячеслав Колосков: «У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Была 40, потом 45, с февраля – 50. Знаю тысячи людей, живущих только на пенсию, у большинства нет приработка, загашника. Ну и что?! Живут же»
Приглашения на матчи Евро - очень ждать.
От Венгрии хоть реальная польза в данный момент , а от Сербии ничего кроме беспокойства и проблем уже не первые 100 лет ))
И это ещё они никак в ЕС и НАТО не прорвутся )