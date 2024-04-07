«Спартак» сделал четверную замену на 64-й в матче с «Динамо». Вместо Угальде, Медины, Зобнина и Умярова вышли Бонгонда. Игнатов, Литвинов и Классен
«Спартак» сделал четверную замену во 2-м тайме матча с «Динамо».
На 64-й минуте игры 23-го тура Мир РПЛ при счете 0:1 тренерский штаб «Спартака» заменил сразу четверых игроков.
С поля ушли Манфред Угальде, Хесус Медина, Роман Зобнин и Наиль Умяров. Вместо них в игру вступили Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов и Леон Классен.
Спустя 10 минут «Спартак» сравнял счет – Александр Соболев забил на добивании после удара вышедшего на замену Игнатова.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Надеюсь, Абаскаля уберут очень скоро. На такой Спартак смотреть больно.