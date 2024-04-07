«Спартак» сделал четверную замену на 64-й в матче с «Динамо». Вместо Угальде, Медины, Зобнина и Умярова вышли Бонгонда. Игнатов, Литвинов и Классен

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Роман Зобнин Тео Бонгонда Хесус Медина Леон Классен Михаил Игнатов Наиль Умяров Манфред Угальде Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» сделал четверную замену во 2-м тайме матча с «Динамо».

На 64-й минуте игры 23-го тура Мир РПЛ при счете 0:1 тренерский штаб «Спартака» заменил сразу четверых игроков.

С поля ушли Манфред Угальде, Хесус Медина, Роман Зобнин и Наиль Умяров. Вместо них в игру вступили Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов и Леон Классен.

Спустя 10 минут «Спартак» сравнял счет – Александр Соболев забил на добивании после удара вышедшего на замену Игнатова.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).

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17 комментариев
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Лещуку можно выдавать красный нос и огромные ботинки.
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От всей души сочувствую динамовским болельщикам. Спартак сегодня не заслуживал даже ничьей. Но таков футбол. Соболев провёл, пожалуй, худшую игру в сезоне, но забил больше, чем за двадцать с лишним матчей.
Надеюсь, Абаскаля уберут очень скоро. На такой Спартак смотреть больно.
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+9
Ответ alexsem69
Лещук играет за Спартак!)
За "Зенит"
+3
0
+3
Ответ КБ Сергей
От всей души сочувствую динамовским болельщикам. Спартак сегодня не заслуживал даже ничьей. Но таков футбол. Соболев провёл, пожалуй, худшую игру в сезоне, но забил больше, чем за двадцать с лишним матчей. Надеюсь, Абаскаля уберут очень скоро. На такой Спартак смотреть больно.
Скажут,Что гениальная замена 4х игроков перевернула игру.
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Умяров разве не вторую желтую получил ?
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Если бы не Умяров в старте - Спартак был одержал уверенную победу
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Кто там катил на Соболя? Можно предъявлять ему за симуляцию, грубость, склочный характер (?) и излишние разговоры. Но человек делает разницу. А Спартак победил вполне заслуженно и пусть говорят что угодно. Проигрывал после очередной глупости Умярова, но бился до конца и дожал таки Динамо. Не без некоторого везения, но победителей не судят. Бабич монстр, очень неплох (на удивление) был Макс и Дуарте. А вот Медина, Бонгонда и Умяров - полное фуфло. Надо что-то искать им на замену. Поздравляю Спартак с долгожданной победой. Интересно будет послушать, что отчебучит на прессухе Рыжий клоун.
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+1
Ответ КБ Сергей
От всей души сочувствую динамовским болельщикам. Спартак сегодня не заслуживал даже ничьей. Но таков футбол. Соболев провёл, пожалуй, худшую игру в сезоне, но забил больше, чем за двадцать с лишним матчей. Надеюсь, Абаскаля уберут очень скоро. На такой Спартак смотреть больно.
Соболев провёл хороший матч и явно не номер отбывал. Старался, боролся, цеплялся. Оказался дважды в нужное время в нужном месте
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Лещук играет за Спартак!)
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Лещук просто устал что так часто играет и решил вернуться на любимое место.
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Ответ КБ Сергей
От всей души сочувствую динамовским болельщикам. Спартак сегодня не заслуживал даже ничьей. Но таков футбол. Соболев провёл, пожалуй, худшую игру в сезоне, но забил больше, чем за двадцать с лишним матчей. Надеюсь, Абаскаля уберут очень скоро. На такой Спартак смотреть больно.
Тут вот наш характер!
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Ответ КБ Сергей
От всей души сочувствую динамовским болельщикам. Спартак сегодня не заслуживал даже ничьей. Но таков футбол. Соболев провёл, пожалуй, худшую игру в сезоне, но забил больше, чем за двадцать с лишним матчей. Надеюсь, Абаскаля уберут очень скоро. На такой Спартак смотреть больно.
Ты не спартаковец
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