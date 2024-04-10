Наполи —Фрозиноне: прогноз на матч 14 апреля 2024, Итальянская Серия А

Программу 32 тура чемпионата Италии украсит матч «Наполи» — «Фрозиноне». Игра пройдет 14 апреля в Неаполе на поле стадиона «Диего Армандо Марадона». Начало встречи в 13:30 по московскому времени. На матче будет работать бригада арбитров под руководством Микаэля Фаббри. На счету рефери 10 игр в Серии А в текущем сезоне. В среднем за матч арбитр фиксирует 23 фола и показывает 3,4 желтых карточки.

«Наполи» явный фаворит матча. Гости идут в зоне вылета и на отрезке в пять последних игр Серии А ни разу не победили. У «Фрозиноне» три ничьи и два поражения с разницей голов 4:6. Это 18 результат среди всех команд турнира на этой дистанции. У неаполитанцев две победы, две ничьи и поражение в пяти матчах. Разница голов 8:8. «Наполи» показал седьмой результат на этом отрезке турнира.

Противостояние команд насчитывает всего 11 игр. По победам лидирует «Наполи» 8:1 при двух ничьих. Разница голов 28:11 в пользу неаполитанцев. На чемпионат Италии пришлись пять игр. У «Наполи» пять побед с общим счетом 18:2. В матче первого круга «Наполи» в гостях победил 3:1, пропустив первым. На 7 минуте пенальти реализовал Абду Харруи. В составе неаполитанцев дубль на счету Виктора Осимхена, еще один мяч на счету Маттео Политано. Последний раз команды играли в декабре в Кубке Италии и здесь победу 4:0 праздновал «Фрозиноне». В составе победителей голы на счету Энцо Барренечеа, Джузеппе Казо, Валида Кеддиры и Абду Харруи.

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Рекомендованная ставка: победа «Наполи», победа «Наполи» с форой -1,5, гол «Фрозиноне», ТБ2,5, «обе забьют — да».

Наполи

В матче 31 тура чемпионата Италии «Наполи» одержал волевую гостевую победу 2:4 над «Монцой». Пропустили неаполитанцы уже на 9 минуте. Все четыре гола «Наполи» пришлись на второй тайм. Результативными ударами отметились Виктор Осимхен, Маттео Политано, Петр Зелиньский и Джакомо Распадори.

В турнирной таблице чемпионата «Наполи» на седьмом месте с 48 очками. Отставание от еврокубковой шестой позиции всего два очка, до зоны Лиги чемпионов 10 баллов. В 31 матче Серии А у «Наполи» 13 побед, 9 ничьих и 9 поражений. Разница голов 48:38. В топ-10 чемпионата команда пропустила больше всех. По игре дома неаполитанцы на 12 месте с 22 очками в 15 играх. На счету «Наполи» 6 побед, 4 ничьи и 5 поражений. Разница голов 20:21.

Результаты «Наполи» в пяти последних матчах:

Серия А, «Монца» — «Наполи» 2:4;

Серия А, «Наполи» — «Аталанта» 0:3;

Серия А, «Интер» — «Наполи» 1:1;

Лига чемпионов, «Барселона» — «Наполи» 3:1;

Серия А, «Наполи» — «Торино» 1:1.

На отрезке в 10 официальных игр у команды три победы, два поражения и пять ничьих. Разница голов на этой дистанции 18:15. На домашней арене у неаполитанцев четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Разница голов 12:10.

Интересные статистические факты по игре «Наполи» в сезоне:

Самые результативные игроки в Серии А: Виктор Осимхен 12+3, Хвича Кварацхелия 10+5, Маттео Политано 7+5, Джакомо Распадори 5+3, Джованни Ди Лоренцо 1+5;

Самые результативные игроки в сезоне: ВикторОсимхен 14+4, Хвича Кварацхлия 10+6, Маттео Политано 8+6, Джкомо Распадори 6+3, Джованни Ди Лоренцо 2+6;

«Наполи» пропустил в 7 домашних играх;

В 7 из 8 матчах в Серии А забивали обе команды;

В Серии А «Наполи» пропускает в 10 турах;

В 6 из 9 матчах турнира команда не пропустила более гола;

В 5 домашних матчах «Наполи» пропустил во втором тайме;

В 7 домашних играх во всех турнирах команда пропускает во втором тайме.

Под вопросом участие в матче защитника Матиаса Оливейры.

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Фрозиноне

«Канарейки» в последней игре чемпионата Италии набрали одно очко. Команда на домашней арене сыграла вничью 0:0 с «Болоньей». По созданным момента гости были ближе к победе, но не сумели забить. Показатель xG 2,46:0,57 в пользу «Болоньи».

«Фрозиноне» идет в зоне прямого вылета в Серию Б, но от спасительного 17 места отстает всего на один балл. В двух очках от зоны вылета сразу три команды. В 31 матче у «канареек» 6 побед, 8 ничьих и 17 поражений. Разница голов 38:61. Больше пропустила только «Салернитана». «Фрозиноне» худшая команда Серии А по игре на выезде. «Канарейки» единственная команда турнира, которая пока не побеждала на выезде. В 15 матчах у «Фрозиноне» 4 ничьи и 11 поражений. Разница голов 13:35.

Результаты «Фрозиноне» в пяти последних матчах:

Серия А, «Фрозиноне» — «Болонья» 0:0;

Серия А, «Дженоа» — «Фрозиноне» 1:1;

Серия А, «Фрозиноне» — «Лацио» 2:3;

Серия А, «Сассуоло» — «Фрозиноне» 1:0;

Серия А, «Фрозиноне» — «Лечче» 1:1.

На отрезке в 10 официальных игр у «канареек» нет побед: четыре ничьи и шесть поражений. Разница голов 10:21. В статусе гостей у команды одна победа, две ничьи и семь поражений. Разница голов 11:25. Единственная победа на отрезке над «Наполи» в Кубке Италии.

Интересные статические факты по игре «Фрозиноне» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Серии А: Матиас Суле 10+2, Лука Маццителли 5+0, Валид Кеддира 4+1, Абду Харруи 3+2, Марко Брешианини 3+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Матиас Суле 10+2, Валид Кедира 5+1, Абду ЗХарруи 4+2, Лука Маццителли 5+0, Рейниер Карвальо 3+2;

«Фрозиноне» не побеждает в 11 гостевых матчах Серии А;

Команда пропустила больше всех в чемпионате — 61 гол;

В 8 из 11 матчах турнира забивали оба соперника;

«Фрозиноне» без побед в 10 официальных матчах;

«Фрозиноне» пропускает в 8 гостевых играх;

В 7 гостевых матчах команда пропускает первой.

Последний матч из-за травмы пропускали Антони Ойоно и Абду Харруи.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А Наполи — Фрозиноне

В Серии А «Наполи» ни разу не проиграл в пяти очных матчах. В каждой из игр победа как минимум в два гола. В предстоящей игре хозяева фаворита, так как имеют высокую мотивацию. Неаполитанцы сохраняют шансы на место в топ-6 РПЛ и проиграли последний очный матч 0:4, который прошел в рамках Кубка Италии.

Коэффициенты на матч «Наполи» — «Фрозиноне» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Наполи» — 1,34;

Ничья — 5,57;

Победа «Фрозиноне» — 8,50;

ТБ2,5 —1,53;

ТМ2,5 — 2,53;

«Обе забьют — да» — 1,81;

«Обе забьют — нет» — 2,02.

«Канарейки» худшая команда чемпионата по игре в гостях. Команда пока не побеждала на выезде и шансов одержать первую победу в матче с «Наполи» мало. Неаполитанцы вылетели из Кубка от «Фрозиноне» и намерены взять реванш, так как остались шансы побороться за место в топ-6 Серии А, чтобы в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Основная ставка на матч — победа «Наполи» с форой -1,5 с коэффициентом 1,93 по линии букмекерской конторы «БетБум».

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