Наполи – Фрозиноне где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Наполи и Фрозиноне в 32 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Наполи – Фрозиноне
- Начало матча запланировано на 13:30 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Прогноз на матч Наполи – Фрозиноне
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